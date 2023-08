Petroleros, optimistas

No hacen saber que en el Sindicato de Trabajadores de Pemex, que dirige Ricardo Aldana, hay buen ánimo frente a la revisión contractual en curso. Esto, porque, en un hecho inédito, se realizaron consultas en cada una de las secciones del país, a fin de obtener el aval de todos los trabajadores sobre las negociaciones que llevan a cabo con el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, de las que se esperan resultados positivos para las partes.

Ven venir ruptura emecista

En el FAM dan por hecho que MC se fracturará por la elección presidencial. Dicen que un sector del partido naranja quiere unirse a la alianza, contrario a la postura de su dirigente, Dante Delgado. Para más datos, esos emecistas son de Jalisco, donde el gobernador Enrique Alfaro recibió a Xóchitl Gálvez, mostrando su preferencia.

Zoé destapa a sobrina de AMLO

Resulta que el director del IMSS, Zoé Robledo, destapó a la diputada federal Manuela Obrador, sobrina del presidente López Obrador, como aspirante a candidata al gobierno de Chiapas. A días de haberse bajado de la contienda, el funcionario la presentó como la persona indicada para reafirmar a la 4T en la entidad.

Ahora le toca a Delgado

En la cancha de la dirigencia de Morena, a cargo de Mario Delgado, quedó la parte más delicada de la selección de su abanderado presidencial. A partir del lunes y hasta el 3 de septiembre se levanta la encuesta que definirá el nombre de quien buscará suceder al presidente López Obrador, y entre morenistas dicen que el resultado debe convencer a todos.

El que tenga oídos…

Por cierto, mensaje no tan cifrado mandó el presidente López Obrador, desde Guerrero, a sus corcholatas. A los que no ganen la encuesta les pidió no sentirse “muy tristes”, y los convocó seguir compitiendo en el futuro. Hasta recordó que, en su caso, la tercera fue la vencida, y todo mundo sabe cuál aspirante realiza ahora su segundo intento por buscar la presidencia.

SACAPUNTAS@ELHERALDODEMEXICO.COM

MAAZ