Inseguridad: El autocuidado, clave para prevenir y regresar a salvo

Es muy difícil hacer consciencia, sobre todo, cuando estamos más jóvenes y creemos que nos podemos comer el mundo. No se si haya sucedido siempre o ahora lo vemos más por el acceso a los medios y redes sociales, no obstante, hoy la inseguridad es una realidad, está más cerca que nunca y también se encuentra vinculada con la vida nocturna.

A todos nos gusta salir a divertirnos. Pero como dirían "ya no es lo mismo". Tenemos que estar atentos, no sólo en los antros y a altas horas de la noche, sino en cualquier lugar y a cualquier hora. Conozco casos donde la "canasteada" fue en restaurantes y por la tarde.

De acuerdo con el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México se han identificado desde 2019 a la fecha, 64 casos de canasteo, estando el Estado de México en primer lugar con el 45 por ciento de los reportes. Esto, sin contar aquellos que no se denuncian. El 66 por ciento de las víctimas fueron mujeres, entre 21 y 35 años y casi la mitad de las veces ocurrió en un lugar privado -casa de un conocido, fiesta privada- y, la otra mitad, en un lugar público -bar, restaurante-.

No sólo se trata del canasteo con fines sexuales o para robo, sino también el involucramiento del crimen organizado. Por ejemplo, en Mexicali se tiene registro, en los recientes meses, de la desaparición en antros de por lo menos 16 personas.

De acuerdo con el Presidente del Consejo, Dr. Salvador Guerrero, existen cuatro elementos que debemos reforzar:

1. La responsabilidad empresarial: los dueños deben conocer lo que está sucediendo en sus locales;

2. Adeucada supervisión de las autoridades;

3. El espíritu solidario y comunitario de las personas; y,

4. El autocuidado.

Hago énfasis en las útimas dos. Debemos regresar al cuidado y amor al prójimo. Que no nos de pena preguntar y ayudar. Podemos hacer la diferencia, entre la vida y la muerte, con sólo interesarnos y auxiliar.

Finalmente, si consideramos que el riesgo se puede reducir casi totalmente, aplicando a raja tabla el: "Cuídate tú", aquí les dejo parte del decálogo de autocuidado que elaboró el Consejo y que sería importante que lo leamos, de manera seria, con nuestras niñas, niños y adolescentes:

Planea tu salida: comparte a dónde vas, lleguen juntos y regresen igual; cuida tu bebida y no aceptes tragos de cortesía; observa tu entorno, si alguien está insistente, repórtalo; usa taxi seguro o, más vale regañanda, háblale a tus papás; aguas con el After: no te vayas con personas que acabas de conocer; ligue seguro: no hables de tu vida privada con recién conocidos; consume responsablemente: di no a los retos, si tambaleas, es momento de regresar a casa; y, ¡nunca te quedes sólo o dejes sólo a alguien cuando vayan de antro!

De verdad, estamos en una situación de emergencia. Debemos exagerar en el cuidado, se trata nuestra vida y la de nuestros seres queridos. Así que ¡mucho ojo!

POR JOSÉ LUIS AYOUB

COLABORADOR

contacto@joseluisayoub.com

@jlayoub

MAAZ