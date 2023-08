El Frente necesita a MC

La presión para una definición respecto a las elecciones del próximo año está cayendo sobre Movimiento Ciudadano y en especial, sobre su mandamás Dante Delgado. No se puede dejar de voltear a ver a los naranjas a días de que tanto en el Frente Amplio por México como en Morena se conozca quién será su candidato o candidata presidencial.

Y para entenderlo hay que dirigirse a los dos bastiones de MC, donde hoy por hoy se piensa distinto. Las últimas acciones del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dan luz sobre el proyecto al que va a apoyar. Aunque después de su reunión con Xóchitl Gálvez no hubo pronunciamientos, Alfaro ya tiene la invitación para apoyar al Frente. Su rompimiento con la dirigencia de Dante Delgado parece no tener vuelta atrás y lo achaca a los errores que están cometiendo, entre ellos, no formar parte de la alianza opositora.

Con Jalisco en la bolsa, queda pendiente Nuevo León, donde otros gallos cantan. Allí, el gobernador Samuel García tiene un pleito casado con el PAN y el PRI y desde el inicio de su gestión en octubre de 2021 han estado jugando a las vencidas. El último round tiene que ver con el nombramiento del Fiscal del Estado, que como lo abordamos aquí hace semanas, está entrampado debido a que el mandatario no tiene una bancada fuerte, quedando como rehén de los intereses partidistas. Por eso Samuel ha dicho en varias ocasiones que con esos partidos “ni a la esquina” o que son partidos que “solo se dedican a joder”. Aunque en los hechos, han ocurrido otras cosas.

En su reciente visita a Nuevo León, Santiago Creel se reunió con Samuel García y trataron el tema del fiscal. Luego, el futuro coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez trató el tema con los priistas y panistas que controlan esos partidos en el estado: Zeferino Salgado, Raúl Gracia, Mauro Guerra y los priistas Francisco Cienfuegos y Adrián de la Garza. Les manifestó lo importante que era destrabar el asunto, incluso para la alianza y buscar un personaje que deje satisfechos a ambas partes y no a los priistas que quieren imponer.

Eso sería un gesto de buena voluntad que consideraría Samuel García. Es decir, el futuro de la alianza pasa por la designación del fiscal de Nuevo León. Claro, considerando que esto también sea tomado en cuenta por Dante Delgado… y quizá el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ayer desde Acapulco volvió a salir en defensa de Samuel García, en lo que a muchos parece un extraño acercamiento.

Sea lo que pase, ayer los dirigentes jaliscienses cercanos a Alfaro le hicieron el vacío a Dante Delgado en la sesión de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, en donde insistió que irán solos en la elección presidencial. Todo político sabe que, si se da este escenario, el voto opositor se atomizará y beneficiará a Morena.

La presión se incrementará en los primeros días de septiembre, cuando los proyectos queden definidos. ¿Quién resistirá más?

POR CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ

COLABORADOR

@carloszup

MAAZ