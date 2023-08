Deterioro de la hegemonía

“Fitch rebaja la calificación de EE.UU., una decisión ampliamente ridiculizada y con razón; no tiene sentido ni siquiera según sus propios criterios” Paul Krugman

Es conocido por todo el mundo que Estados Unidos fue el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría y es el país más fuerte en el orbe. Es la nación que ejemplifica el liberalismo democrático y económico, han conseguido instituciones robustas, marcos institucionales fuertes, el consumo y libertades económicas como su motor principal. El mundo entero mira a la economía estadounidense para replicar su modelo y así generar mayor beneficio social entre sus habitantes.

Sin embargo, en los primeros días del mes la calificadora de deuda Fitch Ratings colocó su valoración a la economía de Estados Unidos en AA+, bajando la calificación de AAA que estaba acostumbrada, con esto Fitch se suma a Standard & Poor’s que le puso la misma calificación en el año 2011. Esta decisión cimbró a las bolsas de valores de todo el mundo, pero sobre todo, en el seno del gobierno estadounidense, en donde, por fin, los demócratas y republicanos se pusieron de acuerdo en algo, desacreditar la calificación impuesta por Fitch, y más aún por la justificación que dio: “[esta nota] refleja el deterioro fiscal previsto para los próximos tres años, un endeudamiento del gobierno en general alto y en ascenso, y la erosión de la gobernanza”.

Ante esto, las reacciones del Congreso y la Casa Blanca no se hicieron esperar, el presidente Biden secundó a la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, cuando mencionó que es una “valoración equivocada, se basa en datos obsoletos y no refleja las mejoras que hemos visto en toda una gama de indicadores en los últimos dos años y medio, incluidos aquellos relacionados con la gobernanza”, además de sostener que "la decisión de Fitch no cambia lo que los estadounidenses, los inversores y la gente de todo el mundo ya sabe: que los valores del Tesoro son el activo líquido y seguro preeminente, y que la economía estadounidense es fundamentalmente fuerte", comentó enfáticamente.

Sin embargo, Fitch alude a que la proporción de la deuda del gobierno estadounidense en relación al tamaño de la economía del país quizá aumente de casi 113% este año a más de 118% en 2025, cifra que rebasa en más de 2.5 la proporción típica de gobiernos con calificaciones triple A, e incluso de doble A. Por lo que Yellen defendió fue las políticas económicas de la administración de Joe Biden y aseguró que su presupuesto reduciría el déficit en más de 2 billones de dólares. Sin embargo, estas medidas perjudican al gobierno demócrata ante la opinión pública mundial.

Así, Washington entra en una etapa convulsa, pues por un lado siguen los frentes en la batalla comercial y por la hegemonía con China, la guerra de Rusia y Ucrania, así como los estragos económicos que aún sigue provocando la pandemia. Se puede observar a un Biden debilitado y a un Partido Demócrata que no encuentra el rumbo de cara a las elecciones presidenciales de 2024. La apuesta del inquilino de la Casa Blanca es que sus medidas económicas resulten favorables, que la gente sienta que la economía va mejor y poder restituir su calificación AAA y así dar mayor tranquilidad a sus votantes y hacia fuera de las fronteras estadounidenses también deberán mostrar que EUA aún es el hegemón.

