Samuel no se distrae

Así como el gobernador jalisciense Enrique Alfaro pintó su raya con Movimiento Ciudadano rumbo al 2024, el neolonés Samuel García pintó la suya para no entrar en esa polémica ruptura. “A mí no me distraigan; estoy concentrado en Nuevo León”, atajó el mandatario local cuando se le pidió una postura sobre el desencuentro entre sus correligionarios. Es decir, nada distraerá a Samuel García de su objetivo final. ¿Así o más claro?

Un acto de congruencia

La declinación no fue producto de la casualidad, fue un acuerdo político que suscribieron con anticipación Santiago Creel y Xóchitl Gálvez, que se materializó en la recta final del proceso interno del Frente Amplio por México. Todos sus integrantes, nos hacen saber, estaban claros. El diputado panista actuó en consecuencia.

Buenas nuevas

Donde hubo celebración fue en el INAI, su presidenta Blanca Lilia Ibarra, reconoció la resolución de la Corte para sesionar con 4 comisionados, luego de 145 días en pausa para, lo que dijo ella, afrontar su compromiso con la sociedad y cumplir a cabalidad con la labor constitucional, hay más de 8 mil recursos pendientes de votación.

Apertura en la UNAM

Existe la posibilidad de que, por primera vez, una mujer llegue a la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y sobre el tema, el actual rector de la Máxima Casa de Estudios, Enrique Graue Wiechers, dijo que todo mundo tiene las mismas posibilidades y hay estupendas académicas incluidas en este proceso. Tras abrirse (el lunes) la convocatoria.

Por una mejor agroindustria

El secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, recibió a la directora ejecutiva de la Organización Internacional del Café, Vanusia Nogueira, y actores relevantes del sector de esta agroindustria. La idea es impulsar políticas en pro de una cafeticultura sustentable, para destar la calidad del producto nacional y el bienestar de sus productores de pequeña escala.

