¡A participar!

Se dice que en democracia no necesariamente decide la mayoría: deciden quienes se organizan y participan.

En cualquier elección importa cuántas personas votan, pero también cuántas no y, así, dejan que otras, determinen los resultados.

En 10 días, este tres de septiembre, habrá elecciones primarias para votar por quién queremos que encabece la candidatura del Frente opositor a la presidencia. La definición dependerá de una combinación entre encuestas y la mencionada primaria. El perfil mejor posicionado, en un promedio de ambos mecanismos (cada uno con valor de 50 por ciento), enfrentará al lopezobradorismo en 2024: Xóchitl Gálvez o Beatriz Paredes.

El proceso del Frente ha recibido diversas críticas. Quizá la principal es que su diseño da mucho poder a las dirigencias de los partidos. En efecto, aunque sus estructuras estén maltrechas y sus militancias disminuidas, también están organizadas y cohesionadas. Así, para la elección primaria pueden rebasar a la ciudadanía no partidista si no sale a votar.

Tampoco es claro, hasta ahora, si la encuesta final será telefónica, en casa, o cómo se ponderarían si fuesen ambas (en la primera etapa tuvieron un peso de 30% y 70%, respectivamente). Estos detalles técnicos pueden inclinar la tendencia; así, la interna adquiere aún mayor relevancia y será determinante.

Con esto en mente, resulta llamativo que relativamente pocas personas se hayan inscrito para participar en la primaria. Tres millones, de acuerdo con cifras preliminares, cifra no despreciable, pero que se antoja pequeña frente a la lista nominal de más de 96 millones.

Además, muchos inscritos son militantes del PRI, PAN y PRD, quienes votarán más por líneas partidistas que por competitividad ya en una contienda constitucional.

¿Cuántas personas que rechazan al lopezobradorismo, pero también se quejan de los partidos opositores, cuando finalmente se abrió esta oportunidad de influir para decidir quién nos representará en la boleta, no se registraron para votar en la elección del Frente? Mucho tiempo exigimos ser parte de la definición de la candidatura opositora, que ésta no fuese una imposición de las cúpulas partidistas. A fuerza de presión se creó, aunque imperfectamente, esta posibilidad, y ahora está en nuestra cancha aprovecharla –o no.

Es lógico que PRI, PAN y PRD movilicen a sus bases, para mostrar músculo y fortalecer su posición en el Frente de cara a las negociaciones y el reparto de espacios en 2024. Por eso, si la ciudadanía no militante quiere que la candidatura no se resuelva sólo entre partidos, sino que refleje el respaldo mayoritario, quienes nos registramos para la primaria debemos salir a votar masivamente el 3 de septiembre.

Además, independiente de cuál aspirante gane, si su victoria es contundente y producto de un proceso con amplia participación, quedará fortalecida hacia 2024: arrancaría muy legitimada ante la ciudadanía y el partido de la candidata no favorecida rompan la unidad del Frente, y se profundizaría el contraste con la desangelada simulación en el oficialismo.

Ganan las elecciones quienes participan, en parte, por quienes no participan. ¡A participar!

Guillermo Lerdo de Tejada

Colaborador

@GuillermoLerdo

MAAZ