Las Estrellas de Arabia (segunda parte)

Seguimos platicando de los elementos que decidieron fichar por el futbol árabe y que prometen hacer de esta liga, algo por lo menos interesante por su palmarés en Europa e, incluso, con sus selecciones nacionales.

Fabinho. Jugador brasileño que lo ganó todo con el Liverpool. Al-Ittihad desembolsó 47 millones de euros por sus servicios. Está próximo a cumplir las 30 primaveras, y registra 44 goles en clubes pese a que su posición no le demanda tal labor.

N'Golo Kante. Un prodigio parisino en el medio campo. Multi seleccionado francés, compañero de Karim Benzema en Europa y repetirán juntos en el Al-Ittihad. Deja las filas del Chelsea, cuya última temporada en Inglaterra fue deleznable, pero no deja de ser un fichajazo. Otros que llegan a ese equipo son Rubén Neves. Usted podrá cuestionarse, bueno, y este portugués no es que haya hecho algo trascendente a nivel de clubes, pero nada más lejos de la realidad. El ex compañero de Raúl Jiménez era pretendido por el FC Barcelona para este mismo mercado, así que los de Medio Oriente lo impidieron. Al Hilal, su destino. Armaron un trabuco, porque a este se suma Sergej Milinkovic-Savic, de la Lazio, de Italia; Malcom, ex jugador del FC Barcelona; Yassine Bounou Bono, quizá el mejor portero del Mundial, y recién subcampeón de la Supercopa Europea; Aleksandar Mitrovic, proveniente del Sevilla, y el mencionado Neymar Jr. ¡Ah! Se me olvidaba, por si fuera poco, suman a Kalidou Koulibaly, defensa senegalés del Chelsea, y que tenía credenciales para estar entre los primeros 10 mejores del mundo.

Aunque parezca que es lo mismo sólo por algunas letras invertidas, al equipo Al-Ahli llegarán: Édouard Mendy, guardameta del Chelsea. Roberto Firmino, que llega tras integrar la selección brasileña, aunque su trayectoria va en cierto declive, porque no fue tomado en cuenta para la última Copa del Mundo. proviene del Liverpool. Merih Demiral, del Atalanta; Franck Kessié, campeón de liga con el FC Barcelona; Roger Ibáñez, de la Roma; Allan Saint-Maximin, proveniente del Newcastle. Mostró cosas interesantísimas en el ataque en la última campaña.

Para ponerle la cereza al pastel está Riyad Mahrez, campeón de la Champions con el Manchester City.

Los compañeros de Cristiano Ronaldo serán: Aymeric Laporte, otro que viene estrenando orejona con el City de Pep Guardiola, Sadio Mané; el ya mencionado, Alex Telles, también seleccionado luso, Marcelo Brozovic, seleccionado croata pretendido en su momento por el FC Barcelona, y el francés Seko Fofana.

Por más que los saudíes están apelando primero al espectáculo, no hablamos de uno o dos fichajes buenos por equipo. Algunos hasta cinco de élite. Sin duda, se va a poner interesante, y en los próximos años, aún más.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE HERALDO DEPORTES LAGUNA EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

@JOSE_IGA

