Empresarios con Marcelo, Xóchitl o quién…

Una de las preguntas que más recurrentemente se escucha estas semanas es a quién apoyarán los empresarios en la sucesión presidencial y particularmente en estas semanas de definición de los candidatos de Morena y de la alianza opositora.

En realidad no hay claridad porque el presidente Andrés Manuel López Obrador cambió las reglas del juego del relacionamiento del poder con el empresariado, por lo que se pueden escuchar voces de la Iniciativa Privada sumamente discordantes y versiones en ocasiones contrapuestas.

Hasta hace unos meses la persona que aglutinaba las menciones sobre el mejor relacionamiento empresarial era Marcelo Ebrard, que logró capturar ese posicionamiento sagazmente. No obstante, en las últimas semanas he escuchado a varios empresarios decir con mayor transparencia que su candidata es Claudia Sheinbaum y que, si ella continúa las políticas del Presidente actual, le recibirán bien, porque sus negocios han sido prósperos en este sexenio (aunque no lo dicen públicamente porque se meterían en líos en sus círculos sociales).

Del lado de la oposición todo indica que Xóchitl Gálvez es quien mejor relacionamiento tiene con los empresarios, y quien mejor abandera sus causas, sobre todo porque es percibida como alejada del paternalismo y más apegada a la facilitación del comercio y de la libre competencia en las industrias.

A su vez, a Beatriz Paredes, la otra contendiente opositora, se le ve como heredera de las formas priistas antiguas, si bien no hay prejuicio empresarial negativo sobre ella.

Es posible que lo que veamos en el proceso electoral de 2024 sea, desde el punto de vista empresarial, una revisión a las políticas públicas que intensifiquen la libertad económica, que garanticen un estado de derecho y que subrayen las reglas claras y predecibles en los sectores económicos.

Eso es lo que querrán escuchar los empresarios. Eso no quita, sin embargo, que algún empresario en particular apoye explícitamente a algún candidato(a) si es que su negocio se verá beneficiado con su triunfo específico. Eso no tiene nada de ilegal ni de inmoral, como algunos lo quieren hacer ver. Si la ley se cumple, que cada quien apoye a quien quiera.

El presidente del CCE, Francisco Cervantes, tiene claro que el proceso está abierto y por ello está organizando encuentros con los precandidatos, como ocurrió esta semana con Claudia Sheinbaum, lo que fue reportado como un buen encuentro. Habrá que ver el resultado de los siguientes.

ALEÁTICA

