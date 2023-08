¿Jalón de orejas para Ebrard?

Marcelo Ebrard canceló este lunes comida con empresarios durante una gira de trabajo en el interior del país para regresar a Ciudad de México a atender una reunión urgente.

Versiones extraoficiales aseguran que fue convocado a un encuentro con el presidente López Obrador para tratar su participación en el proceso interno de Morena por la precandidatura presidencial.

Del equipo más cercano a Ebrard, dijeron que desde anoche se cancelaron los eventos que se tenían contemplados por la tarde. "La verdad no tengo ninguna información sobre alguna reunión con el presidente. Si es que se dio esa reunión con el presidente, cosa de la cual no he sido informado y no creo, lo haremos del conocimiento público", aseguró una de las personas más cercanas al ex canciller.

¿Hasta dónde le alcanzará a Ebrard para seguir peleando?

En sus últimos spots donde promueve su figura en busca de quedarse con la coordinación de los Comités de Defensa de la 4T dice que la disputa ya solo es entre él y la ex jefa de gobierno dejando fuera de la contienda a Adán Augusto y al resto de los suspirantes

"Faltan siete días para decidir el futuro de México... O Claudia o yo", dice Ebrard en un promo que circuló ayer en grupos digitales para invitar a la gente a que voten por él en caso de que toquen a su puerta representantes de casas encuestadoras. "#MejorMarcelo", remata una voz off.

Desde el viernes pasado, Marcelo divulgó en sus redes sociales una serie de spots con la cuenta regresiva hacia el proceso de selección de su partido, con un anuncio por día donde invita a todas las personas mexicanas a pensar bien al momento de elegir.

El ex canciller contrasta la experiencia y los resultados de ambos para enfrentar y resolver los desafíos de México.

La única posibilidad de que el PAN detuviera el ascenso de la priista Beatriz Paredes a la candidatura presidencial del Frente era declinando Santiago Creel por Xóchitl Gálvez para que la disputa interna quedara entre ellas.

En este espacio se adelantó la operación estratégica de Alejandro Moreno, presidente del PRI con las bases tradicionales del partido en municipios y estados y los diferentes sectores que dieron vida al PRI.

Creel demostró altura política al hacerse a un lado y apoyar a la senadora panista. Ahora falta que las bases panistas se vuelquen en favor de Gálvez, cosa que habrá que esperar y descubrir cuántas personas se registraron en la plataforma digital para participar en el proceso interno. Ahí está la clave para la ganadora junto con la encuesta de popularidad. Creel lo entendió bien y ahora se verá de qué cuero salen más correas. ¿Quién podrá más: Alito o Marko Corté? ¿O todo es un teatro y sacrificarán a Gálvez para apoyar a Paredes a la presidencia y a Creel a la CDMX?

Uppercut: El INE se atreverá a inhabilitar a algún suspirante cuando hasta entre los mismos morenistas que compiten en el proceso por la precandidatura presidencial, están documentando su uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de campaña.

Trascendió que el gobernador de Oaxaca retira al coordinador de campaña de Claudia y regresa a su lugar que ocupa Flavio Sosa. Además, que el evento de Adán Augusto programado en el auditorio Guelaguetza ahora será organizado por Salomón Jara por órdenes de arriba.

