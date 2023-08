Reflexiones de la Leagues Cup, parte 2

Seguimos con el recuento de los daños en la Leagues Cup, donde en la entrega anterior argumenté los puntos positivos de este certamen; sin embargo, antes de todo ofrezco una disculpa, porque había entendido en mi lectura sobre los estatutos que el ganador se iba a llevar 40 melones, cosa que fue una patraña.

Esto se dividirá entre los escuadrones participantes, así que mi argumento inicial de la semana anterior no cobra sentido y quizá ya no se me haga tan atractivo, porque prácticamente esto le servirá de poco a los equipos, y siempre está la exposición a una lesión grave de algún refuerzo que costó mucho más que eso.

Se deberá trabajar, entonces, en buscar hacerlo más interesante para patrocinadores en los siguientes años y dar algún premio más jugoso en lo económico y, obviamente, en el plano deportivo, debido a que solo otorga boletos para la Concachampions. Pongamos el ejemplo de que Tigres llegara a ganar el torneo. De nada le o de poco le serviría, dado que ellos ya están en ahí, y se pudieron ahorrar la participación en este experimento binacional, que claro, tiene sus grandes puntos positivos.

Los directivos del futbol mexicano deberán ser congruentes con sus exigencias para la siguiente edición de este campeonato. Se la pasaron quejándose de que cuando iban a la Copa Libertadores, los de Sudamérica los trataban con la punta del pie. Que cuando algún equipo de nuestro país llegaba a la final y tenía que cerrar en casa, la CONMEBOL tenía una regla que no lo permitía. Lo que son las cosas. Ahora muchos de esos directivos son los que se doblegaron ante Estados Unidos, y toda la Leagues Cup es en su territorio. Incluso, aunque la final sea ante dos escuadras aztecas, o, aunque haya habido un partido entre Juárez y Mazatlán que registró una entrada de poco más de 200 personas y se escuchaba hasta cuando los jugadores pisaban el zacate. Abominable. Por las distancias, se puede fácilmente hacer un torneo a visita recíproca y sería lo más justo, o por lo menos que también haya partidos en este lado del Río Bravo.

Otro aspecto a tomar en cuenta son los horarios en las transmisiones. Muchos compromisos son a la misma hora y ante la inmediatez de las redes sociales, es casi imposible no enterarse y el espectador podría ver muy pocos partidos con la dosis de emoción. Eso sí. Todo mi respeto para Apple TV y la posibilidad de verlos repetidos y disponer de todo el catálogo, cosa en la que les llevan años luz a las plataformas premium de México.

En fin. Seguiremos analizando conforme vaya discurriendo el calendario para ver si fue buena idea. En este momento no estoy tan seguro, pero en unos 10 años en que su liga supere a la nuestra por la cantidad de buenos jugadores que están trayendo y su fortalecimiento al sistema universitario, quizá esté mejor pulido y nos otorgue también un buen crecimiento en lo deportivo.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE HERALDO DEPORTES LAGUNA EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

@JOSE_IGA

LSN