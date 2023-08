¿Se atreverá?

Dobló la apuesta. Qué digo la dobló, ¡la multiplicó por varios tantos! De manera inteligente, o no tanto, Marcelo incrementó el costo de su posible salida; aunque, de quedarse en Morena, a pesar de no ganar, quizá busque asegurar un premio de consolación mayor al que le hubieran ofrecido en un principio: hacerle la vida imposible a Claudia. ¿Ese es el juego? Creo que sí.

Mas casi siempre pierde el primero que no puede sostener una apuesta… En otras palabras, puede ser que Marcelo no quiera salir de Morena, pero de seguir estirando la liga, no le quedará más remedio... Y es que, ¿ hasta qué punto el presidente le permitirá los cuestionamientos y, una vez superados, conforme o no, qué tanto dejará que el ex canciller le haga la vida de cuadritos a Claudia?

Marcelo tiene un problema con ese juego: su contrincante no es Claudia, es López Obrador. Un jugador que no sabe perder y que le cobraría muy cara ya sea su salida o o el simple golpeteo que está propinándole a Claudia. A ella se le ve cada día más como la impuesta por el presidente; la gente lo dice, lo grita por las calles. ‘Eso no está cool’ como dirían los chavos.

Sigo creyendo que la tirada de Ebrard no es dejar al partido en el poder. Sabe de los altísimos costos que tendría que afrontar si se sale de Morena. Desde auditorías, hasta 23 gobernadores operando en su contra, y el recordatorio de la L12. Romper significaría también nuevos costos que continúan acumulándose y que no solo recaerían sobre su persona, sino también sobre los legisladores de la 4t que piensan denunciar el proceso y que apoyan al ex canciller.

Tampoco busca llamar al voto útil a su favor (la feligresía morenista no lo sigue, lo cual es parte de su problema). Menos aún busca reconvenir las reglas o la selección de encuestas, aunque eso vocifere ahora. El proceso no va a modificarse en su totalidad a estas alturas; Ebrard lo debe saber bien.

Entonces, ¿qué espera lograr/asegurar con su actitud? ¿Por qué debilitar a Claudia? Creo ya va quedando claro: tener mayor margen de acción sobre ella como candidata y como presidenta, sobre la izquierda mexicana, sobre sus decisiones en materia de política exterior a través de distintos grupos de interés y de peso económico y político.

Las declaraciones de Marcelo el pasado miércoles inauguran una nueva etapa de la guerra fratricida —que no fraterna— en las filas de la 4t. La diferencia de las de hoy con otros pleitos, es que ahora ya no son guerras soterradas y, dicho por el mismo Ebrard, solo es entre dos finalistas: Claudia Sheinbaum y él. ¿Será que la lucha no es por la candidatura sino por el poder de chantaje que tendrá sobre Sheinbaum durante los próximos siete años?

En su diatriba acusó a Morena, a la Secretaría del Bienestar, a las brigadas, a una maquinaria de propaganda bien aceitada, a un acarreo “nunca visto” y al pago de encuestas falsas. Esas palabras ya se dijeron y no se pueden retirar. El exigir que la dirigencia de Morena detenga la simulación es un mensaje para López Obrador más que para Mario Delgado. Pues si bien el jueves se realizó el sorteo de las encuestadoras que realizarán los ejercicios espejo, todos sabemos —incluyendo las corcholatas— que la encuesta única habita en Palacio Nacional y que su dedito ya señaló ganadora.

Lo que nos remite a la primera pregunta: ¿Marcelo se atreverá a dejar la 4t? Hace unas horas, a pregunta expresa, respondió que no. Solo busca fisurar al Movimiento (la presentación formal del ex canciller al Consejo Nacional de Morena, pero también ante el INE —ese que hasta hace unos meses él mismo desacreditaba— tiene esa intención) y constituirse en una suerte de nuevo contrapeso político dentro de la Cuarta Transformación, frente al mismísimo Andrés Manuel. Un “no se metan conmigo; puedo hacer daño fuera de Morena, pero puedo hacerlo en mayor medida estando dentro”.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

MAAZ