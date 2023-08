TAPADOS…del cerebro

Estamos perdiendo nuestras tradiciones. Se acuerdan de las bonitas épocas del TAPADO? El sexenio de cada nuevo personaje (o de segunda mano), comenzaba su reinado durante el último año de su predecesor. A quien ya nadie “pelaba” y por ende, al cobijo de las sombras…podían ejecutar su AÑO DE HIDALGO (‘ínguesu el que deje algo). Y mi AMLO divirtiéndose a lo grande, sigue designando al o la sucesora de cada partido. Y éstos, bailan al son que les toca desde Palacio Nacional. Enganchados en su juego diciéndose “trotskistas o de izquierda”, aunque estén en el partido más derechairo de la historia. Andrés Manuel, con toda la inteligencia, experiencia y el colmillo que le avalan, está en espera de poder heredar a la 4T y al pueblo de México (quien finalmente será el que decida), una dupla o tercia de verdaderos defensores de este nuevo gobierno humanista y quien quede en la presidencia pueda dirigir a buen puerto el barco y quien no logre la mayoría, pueda hacer un buen trabajo como operador político en las cámaras.

Mientras tanto en el Frankenstein Amplio, deberían de estar tratando de ganarse a los renegados que tal vez ya no están tan contentos con su voto en 2018 o a los que les molesta el contenido de los nuevos libros de texto en lugar de disfrazarse de demócratas o izquierdosos. E insisto, para qué tanto brinco estando tan parejo el suelo? Platicaba con Jorge Luis Preciado, ExAspirante a la candidatura del Frente Amplio por México quien anunció su renuncia al Partido Acción Nacional, después de acusar que el proceso para elegir al candidato de la alianza opositora “es una simulación”. Según él: “Ya está acordado, firmado y sellado que ella (Xóchitl Gálvez) va a ser la candidata” del Frente, según dijo en conferencia de prensa. Cuando yo le pregunté quién se lo había dicho, él me comentó que “fue el propio Marko Cortés”. Que todo había comenzado cuando él supuso que la compañía contratada debía de ir informando a cada uno de los suspirantes cada día, cuáles de sus firmas habían sido aceptadas y cuáles no. Situación a la que se opuso la mentada empresa. Se las armó de tox y “la empresa” le contestó que “ ellos solo respondían ante quien los había contratado”.

Luego, el propio partido le pidió que mejor no se peleara con la empresa. Ora sí que como dijera el filósofo José Luis Perales: “…y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad”. Después de 29 años de militancia en el PAN, no le quedan ganas de brincar a ningún otro partido y agregó que se irá a cuidar chanchos a su rancho. Parece pertinente porque ya tiene mucha experiencia en el trato con cerdos. La neta, los del Frente podrían haberse ahorrado tiempo y dinero recuperando la bonita costumbre del dedazo y el TAPADO. Total, la Xóchitl al estar vs los libros de texto gratuitos y defender posturas de la extrema derecha, ya enseñó el código postal.

POR FERNANDA TAPIA

