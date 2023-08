La Liga MX se convierte en ‘jardinería a domicilio’

Cuando parece que ya no nos pueden sorprender, de alguna manera se las arreglan en la Liga MX, para volver a hacer el ridículo con su operatividad y formas de comunicación.

En un patético comunicado publicado en las redes sociales, los genios de la Liga MX pretendieron dar una explicación de lo que ha sucedido con la cancha del Estadio Jalisco, que quedó en muy malas condiciones después de un concierto de Romeo Santos, justo la semana pasada.

El lunes se pospuso el partido de Atlas vs. América femenil, por una fuerte lluvia que cayó en Guadalajara, pero la tormenta solamente salvó a los de la Liga, porque en esa cancha no se podía jugar y, de cualquier forma, se tuvo que suspender el partido.

Porque, aunque en el comunicado hayan informado que no existía riesgo para las futbolistas, en esa cancha no se podía jugar, y tan no se podía hacerlo, que después mandaron el juego de Leones Negros y Venados, de la Liga Expansión, al Estadio Gregorio Gómez de Tepatitlán.

Y ahora se sigue en espera de saber cómo está la cancha para el juego de la Liga MX, entre Atlas y América, para el regreso de la Jornada 4 del Apertura 2023. A estas alturas, y seguimos esperando, pero en fin.

Uno de los grandes problemas, en este caso, es la escasa información, pero no solamente eso, sino que ante el hecho de que ya se hayan movido dos partidos (con el riesgo de un tercero) del Jalisco, por el concierto que albergó. Aún no hay una postura realmente importante de sanción, o de aclaración, de por qué demonios si van a rentar estos inmuebles para otros eventos, que no sean deportivos, no tienen el material y cuidado necesario para evitar cosas como las que han sucedido.

Pero en lugar de hablar de eso y explicarlo, nos avientan un comunicado larguísimo con explicaciones que ni siquiera vienen al caso, y que bien se pudieron ahorrar.

Ahora se supone que el Comité de Evaluación de los estadios siguen analizando las condiciones de la cancha, para garantizar que se pueda llevar a cabo el juego entre Atlas y América, pero a quién quieren engañar, cuando su primera decisión para el juego de la femenil, el lunes, era utilizar pintura verde para tratar de “maquillar” las partes maltratadas del pasto.

¿Esa es su manera de garantizar la seguridad? En verdad que no tienen vergüenza, y simplemente quieren salir del paso como en todo lo que hacen, sin realmente hacer un protocolo ante estas situaciones y en el que se prevengan problemas. Pero allá ellos, porque a los únicos que vuelven a poner en riesgo son a los futbolistas y a las futbolistas, con estos terrenos de juego.

Ah, y por cierto, si usted tiene un hongo en el jardín que no haya podido quitar todavía, quizá en las oficinas de la Liga MX puedan orientarle en cómo quitarlo, ahora que son especialistas en jardines, y no en la planeación y ejecución de un torneo de futbol.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

PAL