Benito Juárez, epicentro de la oposición

La Alcaldía Benito Juárez se erige como un bastión ciudadano que ha encontrado en los buenos gobiernos del PAN, más y mejor seguridad para vivir en paz, servicios de calidad, promoción cultural y oferta deportiva, representantes que hacen su trabajo y cumplen.

A lo largo de 23 años, los vecinos han otorgado su respaldo al Partido Acción Nacional, forjando un vínculo de hermandad porque en Benito Juárez hay espacios para todos; para los niños se rescataron las estancias infantiles, se construyeron los CECAM para los adultos mayores, hay Puntos Violeta para atender la violencia de género, acompañar a las mujeres y sus familias y prevenir este tipo de violencia que nos lastima a todos.

Las madres y padres de familia tienen apoyo por igual porque en Benito Juárez caben todos.

Quienes vivimos en la Alcaldía Benito Juárez sabemos que las cosas están bien, pero siempre se puede estar mejor. La tarea del gobierno y la representación es inacabada y precisamente ese es el reto. Llevar a la Alcaldía al siguiente nivel de excelencia.

Porque aunque la designación presupuestal es inequitativa, se han hecho grandes cosas. Benito Juárez es de las que más recursos aporta y en donde se genera mayor riqueza para la Ciudad.

Aquí seguiremos haciendo futuro. La seguridad debe servir para reactivar la economía, atraer más inversión que provocará mayor generación de empleo y bienestar real.

El propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido, no de hoy sino desde que fue Jefe de Gobierno, que en Benito Juárez su movimiento no tiene posibilidades.

Precisamente porque la Alcaldía Benito Juárez no es una fábrica de pobres y malos servicios.

Porque en nuestra Alcaldía sus habitantes son trabajadores, estudian, contribuyen con su comunidad, se superan, aspiran a estar mejor todo el tiempo. Ellos son eso que el presidente pone como centro de sus insultos y ataques como una clase media aspiracionista.

Históricamente en Benito Juárez Morena ha buscado y así, históricamente, la gente los ha rechazado. Porque su proyecto de gobierno basado en el abandono de los servicios en el empobrecimiento, en el control de las calles con sus clientelas políticas, el nulo respeto de la ley y de la propiedad privada son su prioridad y no la gente.

Por eso me atrevo a afirmar que: en Benito Juárez, Morena no pasará. Porque ¿con qué cara pedirán el voto de quienes tanto han insultado, menospreciado y confrontado por vivir en donde viven y aspirar a ser mejores ciudadanos, de esos que pagan sus impuestos, estudian y trabajan, que recogen la basura y son solidarios cuando hay que ayudar a los demás? Con qué cara lo harán.

Desde Palacio Nacional las órdenes del presidente están giradas, lanzaron a sus “cuervos de la nación”, una estructura gubernamental que con recursos de todos los mexicanos va a molestar vecinos, a vender promesas vacías y tratar de comprar conciencias. Se equivocan; en la Alcaldía Benito Juárez eso es insuficiente, aquí la gente no está en venta, ni se doblega. No se confundan.

Por esta ocasión, hay que darle la razón al presidente cuando afirma que en Benito Juárez siempre gana el PAN. Así ha sido y así será.

Porque el PAN ha forjado una histórica victoria cuya base es un legado de trabajo incansable y resultados palpables. Desde Tati Gómez Mont hasta Santiago Taboada los gobiernos han cumplido sus compromisos, convirtiendo a la Alcaldía en el mejor lugar para vivir, el más seguro y el más próspero, lo dice el INEGI y los vecinos lo confirman.

El presidente anticipa su derrota porque comprende que Benito Juárez es el epicentro de la lucha por la Ciudad, por eso atacan e insultan, por eso buscan erosionar la democracia y entrenar a los niños y jóvenes con libros carentes de fundamento científico y pedagógico.

Lo he dicho de forma personal y como Diputado, en Benito Juárez, en la Ciudad de México y en todo el país, todos anhelamos y merecemos más, mi compromiso es persistir en mi labor diaria para contribuir y superar expectativas, porque esa es la responsabilidad para la que fui elegido. Aquí la mediocridad no es bienvenida, el conformismo no se conoce y la lucha por ser mejores ciudadanos es diaria, por eso somos orgullosamente benitojuarenses.

POR LUIS MENDOZA ACEVEDO

DIPUTADO FEDERAL (PAN)

DISTRITO 15, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

REDES SOCIALES FACEBOOK, TWITTER @LUISMENDOZABJ

PAL