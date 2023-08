La permanente víctima

Casi todos los mexicanos sabemos que las conocidas mañaneras del Presidente de la República son solo un arma para atacar, denostar, descalificar y exponer a las personas que para ellos son sus detractores, enemigos, y el blanco de las agresiones que se promueven desde la palestra matutina de cada día.

Y todo es hasta cierto punto favorable para este gobierno, lo único que les hace falta para que ese show de desprestigio y ataque funcione como ellos quieren es presentar pruebas y así puedan desmentir a cuando uno de sus detractores, entre ellos periodistas, y que les demuestra que están en el error.

En días pasados, la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) emitió medidas cautelares para el presidente López Obrador, y determinó que el mandatario cometió violencia política de género contra la senadora panista Xóchitl Gálvez, candidata a coordinar el Frente Amplio por México.

Así como eliminar de las plataformas digitales las mañaneras del 10, 11, 14 y 17 de julio de este año, en un plazo no mayor de 12 horas y abstenerse de repetir los comentarios señalados.

La semana pasada, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), solicitó al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a abstenerse a emitir manifestaciones de este tipo.

Pero sabemos que las mañaneras es el púlpito perfecto para que el Presidente predique, dirija, ordene y provoque el acoso a todo aquel que no piense como él, desde un ciudadano, periodistas, políticos, activistas, madres buscadoras, empresarios, y todo aquel que sea considerado “enemigo” de la 4T.

Este sexenio es la arbitrariedad hecha gobierno, donde la víctima permanente es el mandatario federal, que después de atacar, repite que ha sido el presidente más atacado de la historia, cuando sabemos que no es así y la única denostación y casi siempre persecución es para quienes el les llama, sus detractores.

El Ejecutivo federal que se autonombra el feminista y humanista, en gran parte de sus mañaneras no para y ahí si no hace discriminación, agarra parejo, pero usar el poder del Estado para difamar a una mujer, no es nada agradable, más cuando vivimos en un país donde al día mueren asesinadas 10 y tan solo este año, en México se han registrado más de 15 mil asesinatos, cifras que ha dado este gobierno.

Es reprobable cualquier acto que genere violencia, y menos justificarlas ni seguirlas permitiendo, sea de quien sea, pero algo sí debe tener muy claro el presidente de todos los mexicanos, que la libertad de expresión tiene un límite más cuando esa “libertad” genera violencia.

No podemos permitir que desde un atril o de cualquier micrófono se siga institucionalizando la violencia, menos en contra de las mujeres, ya bastante tenemos con las enormes cifras de violencia y asesinatos a ellas, y que este gobierno sigue sin reconocer.

Mucho menos utilizar todo el aparato del Estado para atacarlas a ellas y a sus familias, porque se convierte en una gran falta de respeto para las miles de víctimas de feminicidio que día con día exigen justicia.

POR JULEN REMENTERÍA

SENADOR DEL PAN

@JULENREMENTERIA

