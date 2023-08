La feminización de la Inteligencia Artificial

En un mundo cada vez más interconectado y digitalizado la forma en la que interactuamos con la tecnología ha cambiado de manera radical en las últimas décadas. Con ello, ha surgido una serie de ayudantes virtuales que se han integrado en la rutina diaria de millones de personas. Siri, Alexa y Cortana, entre otros, han tomado un papel prominente, pero una peculiaridad sobresale: la mayoría de estos asistentes tienen voces y características que asociamos con lo femenino.

La pregunta es, ¿por qué esta elección? ¿Por qué la feminización de la tecnología? No es un fenómeno accidental. Según diversas investigaciones, las personas tienden a encontrar las voces femeninas más cálidas, confiables y reconfortantes. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Indiana descubrió que las voces femeninas son generalmente percibidas como más agradables que las masculinas.

Además, en una revisión histórica, desde la época de los operadores telefónicos hasta las voces de los sistemas de navegación, las voces femeninas han sido frecuentemente asociadas con roles de servicio y asistencia. Esta no es una coincidencia; es un reflejo de cómo se han estructurado socialmente los roles de género a lo largo de los años.

Mientras asistimos a la emergencia de robots humanoides como Sophia, desarrollada por Hanson Robotics, que no sólo tiene una apariencia femenina, sino una personalidad programada a juego, es necesario interrogarse sobre las implicaciones de estas elecciones.

La realidad de la representación de las mujeres en la industria tecnológica es desalentadora. Según datos de la UNESCO, menos del 30% de los profesionales en ciencia y tecnología en el mundo son mujeres.

En Silicon Valley, considerado el epicentro de la tecnología, las mujeres ocupan sólo el 25% de los puestos en empresas tecnológicas, y ese porcentaje disminuye aún más en puestos de liderazgo y desarrollo.

La paradoja es evidente. Aunque estamos dispuestos a dotar a nuestras máquinas de características femeninas, no estamos creando suficientes espacios para que las mujeres participen activamente en su diseño, desarrollo e implementación. Esta discrepancia no sólo perpetúa estereotipos de género, sino que también limita la diversidad y riqueza de perspectivas en la creación de tecnologías.

Además, al no contar con suficientes voces femeninas en la mesa de decisiones, corremos el riesgo de diseñar soluciones que no aborden las necesidades y preocupaciones de toda la población. La diversidad no es sólo una cuestión de equidad, es también una cuestión de innovación.

Mientras empresas como Apple y Amazon comienzan a diversificar las voces de sus asistentes, es fundamental que se intensifiquen los esfuerzos para cerrar la brecha de género en el mundo tecnológico. Es esencial crear un entorno en el que las mujeres no sólo sean las “voces” de la tecnología, sino también los cerebros detrás de ella.

El reto está sobre la mesa: para alcanzar un panorama tecnológico verdaderamente igualitario y diverso, es imperativo que se dé prioridad a la inclusión y representación de las mujeres en todos los niveles de la industria.

POR MICHELLE FERRARI

Michelle.ferrari@greatculturetoinnovate.net

IG: @michferrarib

