Claudia, ¿qué sigue para ti?

Marcelo ha dado su anuncio y la maldición del ganador pende ya sobre Claudia. Las palabras del ex canciller confirman que #EsClaudia.

Y sí, aunque él afirme lo contrario, las encuestas rubrican por enésima vez que es ella por quien más mexicanos votarían como candidata de la 4T. Su delantera la debilita, sin embargo. Y eso es lo que analizo en este texto.

Sheinbaum sale de una larga contienda interna y pasa a otra —más larga— campaña presidencial. Pero eso no es lo grave ni lo feo, sino que en muchos sentidos la misma está cantada y será T E D I O S A en extremo.

Así que hagamos un ejercicio de política ficción (muy poca ficción, en realidad), sobre qué sigue para Claudia: si no hay rompimiento o un evento disruptivo formidable, nos enfrentamos a una campaña muy sosa, extremadamente aburrida y predecible. Claudia va a la delantera en las encuestas, una distancia enorme incluso sobre Xóchitl. Con 23 gobernadores apoyando a la ex jefa de Gobierno y todo el aparato y dinero de Morena — estructuras bien aceitadas — (que nos recuerdan la época dorada del PRI), su triunfo es casi una certeza.

Lo que desgastará a la candidata no será entonces ir a la delantera, sino lo evidente de esa situación. Nadar de muertito y a la expectativa de lo que hace la oposición y de ver qué tanto prenden las propuestas de ésta no es muy atractivo. Estar vigilante tanto de los de en Frente como de ella misma — que su bando no haga una tontera de dimensiones descomunales— puede ser muy cansado. Así será su campaña y todo el mundo la verá así. Soporífera.

Irónicamente, esta “cómoda” ventaja, el nunca haber perdido el primer lugar, en lugar de fortalecer y legitimar su triunfo ante la ciudadanía y a ras del suelo podría debilitarla. Su suerte está “cantada” desde un principio, gana las encuestas (lleva dos años en campaña), tiene las estructuras trabajando para ella y sin embargo no conecta con la gente. Y si bien eso no pone en riesgo su victoria en el 2024, si anuncia un gobierno desastroso.

Eso no lo ha logrado (el conectar) y es en realidad lo que debería de trabajar a partir del 6 de septiembre; repito, no para ganar sino para no desgastar —aún más— su imagen en una campaña somnífera y para gobernar de manera mucho más efectiva.

¿Por qué su debilidad? Andrés Manuel nunca necesitó a los medios de comunicación. Ni como candidato para ganar, ni como presidente para comunicar y/o gobernar. Pero él se debe entender como un caso único (“un error histórico”, diría Beatriz Paredes). Alguien quien no solo NO los necesitó, sino que pudo estar en contra de ellos y hasta atacarlos. Claudia no puede darse ese lujo. Ni como candidata y tampoco como presidenta.

Requiere una nueva forma de comunicar; estar en los medios, especialmente en los espacios informativos más importantes. Que se le vea cómoda, pues fuerte no se le verá. Estimo a estas alturas la candidata no tiene claro cómo encontrar esa fórmula.

La oposición no la hará débil. Serán las grillas internas de la 4T las que se encargarán de eso. Y si bien la mayoría hipócritamente canten unidad, de manera callada y disimulada verán cómo cobrarle su apoyo. Posiblemente Marcelo no será quien más caro “cobre” su “lealtad”; será el “hermano” tabasqueño de Andrés Manuel. Es la fecha en que Adán Augusto y su equipo no da señales de que se irá tan tranquilo por no ser la corcholata electa. López Hernández y su gente están convencidos que él es el as bajo la manga. Y él dará pelea gacha, pues no tiene la racionalidad de Marcelo.

La debilidad de Claudia como candidata y como presidenta electa es que habrá dedicado todo este tiempo para quedar como finalista y poco tiempo para estructurar un equipo de gobierno. Tanto así que nada se ha dicho de quienes integrarían su gabinete. Poco se sabe de su equipo, fuera de un puñado de personas. Y eso es porque en el fondo está es la estructura de Morena, el equipo de Andrés Manuel, pero ese ya no es útil cuando se es presidente.

¿Qué sigue para Claudia? Si gana, tendrá que enfrentar SIETE bombas explosivas que no serán fáciles de manejar (la primera siendo los anunciados berrinches de Marcelo y de Adán Augusto y la balcanización de Morena) y necesita de un equipo de gobierno que no ha empezado a dibujar. Pero eso, caro lector, lo abordaré en breve.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

MAAZ