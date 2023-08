“Anciano, moreno, gato de mie***, analfabeta, güey feo, estúpido, cule**!”, son algunos de los adjetivos que un hombre de las Lomas de Chapultepec aplicó al Presidente.

El 10 de agosto comenzó a circular un video en redes sociales, en el que un sujeto llamado Julio Cesar Campos Quezada amenazó de muerte al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo llenó de insultos y aseguró que se asociará con Carlos Loret de Mola para destruirlo.

En el video se ve como agrede a dos mujeres que circulan por la colonia Lomas de Chapultepec, y les advierte que “aquí no se acepta a Morena mira”, y señala sus genitales, luego continúa: “ahí está Morena … Claudia Sheinbaum es una ga**”.

Y continúa: “me súper zu*** el gato, anciano y analfabeta de Andrés Manuel López Obrador. Me super ca** y si estoy en posibilidad de matarlo, lo mato, firmado por Julio Cesar Campos Quezada”, dijo quien agregó ser multimillonario y tener casa en Miami.

Una de las mujeres interviene: “pero también dígales lo que está diciendo, que nos está corriendo de la colonia”; a lo que el hombre replica: “aquí en las Lomas de Chapultepec, pin** Andrés Manuel lo vamos a madrear.

En las Lomas aquí no domina el PAN, ni el PRI, porque me ca**, pero jamás en mi vida voy a dejar que ese miserable anciano, estúpido analfabeta, que no sabe ni hablar, me maneje”.

Y agrega: “te lo digo en serio, pin** Andrés Manuel. Él es un gato, un sirviente de la nación. Es un pin** güey feo, moreno y nadie le va a hacer caso.

Mientras que yo pueda destruir a ese ca***. Voy a trabajar con Loret de Mola para destruirte”, concluyó quien se dice es Licenciado en Economía por la Universidad Iberoamericana y vive en la Sección 1 de Lomas de Chapultepec.

Considero que una cosa es que existan diferencias de cómo se percibe el rumbo del país y discrepancias entre aquellos a quienes les gustaba cómo gobernaba el PRI y el PAN, y otra es que se llegue a estos excesos con ataques, insultos, agresiones, amenazas, fomento al odio, clasismo, discriminación, autoritarismo.

La agresión verbal; los insultos son una forma de violencia. El Presidente ha expresado que constantemente recibe insultos, porque tiene que llevar a cabo cambios, “me eligieron para eso, para iniciar un movimiento de transformación, y así como hay personas inconformes hay muchos otros que nos apoyan. Tenemos una alianza con el pueblo, pero hay una élite que defiende al antiguo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios que son los que no están conformes.

Existe el derecho a disentir… pero eso sí, con respeto, que no haya violencia ni verbal, ni mucho menos física”. De hecho, nunca un Presidente había sido tan atacado a través de los medios como hora. Bienvenido el debate franco, l a discrepancia de ideas, el contraste de opiniones, pero jamás el insulto en ninguna de sus formas.

POR CÉSAR CRAVIOTO ROMERO

SENADOR DE LA REPÚBLICA POR LA CIUDAD DE MÉXICO

@CRAVIOTOCESAR

