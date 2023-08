Regresar a lo social

Los más recientes datos del Coneval, establecen que casi nueve millones de mexicanos salieron de la pobreza en los últimos cuatro años, pero más de 40% de la población carece de seguridad social, principalmente en salud, son un llamado al país para recordarnos cuáles son las prioridades nacionales: el combate a la pobreza y a la desigualdad.

Por primera ocasión, en los últimos 50 años, la pobreza disminuyó. Este es un dato que hasta los críticos y detractores más rabiosos al gobierno de AMLO aceptaron. También son un poderoso recordatorio a AMLO y principalmente a las corcholatas presidenciales, para regresar al origen; es decir, retomar la agenda social.

Morena y las corcholatas, deberían pensar en la segunda generación de reformas y programas sociales. Los fundadores del Movimiento de Regeneración Nacional deben ser más insistentes en priorizar la agenda social, que al fin de cuentas fue ésta por la que votaron más de 30 millones de electores en 2018.

Una lección que los recién llegados a Morena y los mirreyes de la 4T deben aprender pronto. Hay una camada de morenistas que piensan que a través de las redes sociales o cargando el portafolio de un senador o contestando el teléfono de un diputado, contribuyen al movimiento de transformación o se construyen su carrera política.

Los peores son los que, como los toros mansos, les gana su querencia, compran autos de lujo que después tienen que devolver. ¿Por qué hay nueve millones de podres menos? Dos factores permitieron la disminución de la pobreza. La aplicación de los programas sociales universales y el recuperamiento real del salario. Los programas sociales fueron viables con políticas severas de austeridad y sin deuda externa adicional.

En materia salarial se rompió el mito que decía que el aumento salarial a los trabajadores provoca inflación. ¿Por qué cuatro de cada 10 personas carecen de seguridad social, particularmente de salud? Hay dos razones: Por el error que significó el Insabi, que afortunadamente desapareció y por una inadecuada estrategia de centralización de compras y de distribución de medicamentos, que se complicaron por la pandemia de Covid.

El Seguro Popular no era la solución, pero de algo sirvió. Sustituirlo de golpe y porrazo por el Insabi, fue un grave error. Uno de los grandes nichos de corrupción era la compra de medicamentos. Combatir la corrupción en este ámbito fue una buena idea, centralizar la compra no. Xóchitl Gálvez ha dicho que si gana la Presidencia mantendría los programas sociales de AMLO. Pues claro, no es tonta, ya probaron su efectividad.

La columna vertebral del proyecto de Morena debe ser lo social. La segunda generación de reformas tiene que construir bases estructurales para potenciarlos. Ahí está la clave. No en las cortinas de humo de la política o en la polarización. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política de bronce.

POR ONEL ORTIZ FRAGOSO

ANALISTA POLÍTICO

@ONELORTIZ

MAAZ