El cierre de las corcholatas de AMLO

Faltan 14 días para que las corcholatas cierren sus actividades de promoción para ir por la Coordinación de los Comités de la Cuarta Transformación, que no es otra cosa que el proceso electoral anticipado rumbo a 2024. La contienda sigue siendo entre Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López, no porque Marcelo Ebrard no pueda dar la pelea, sino porque el presidente López Obrador no aceptaría entregarle la Presidencia al excanciller, es lo que se sigue sosteniendo off the record en la burbuja al interior de Morena.

No hay que perder de vista el cierre de Adán Augusto en entidades donde los mandatarios se han pronunciado a favor y apoyado a Sheinbaum con fuertes movilizaciones para llenar plazas públicas, como fue el caso de Veracruz, el viernes, en donde a la exjefa de Gobierno le fue bien.

Las bases morenistas en entidades como Sonora, Campeche, Oaxaca y Veracruz tan sólo por mencionar algunas, están preparando las nuevas visitas del exsecretario de Gobernación para mostrar músculo, porque más allá de que sea un concurso de popularidad la primera etapa del proceso, como piensa Marcelo, se busca mandar un mensaje contundente a las estructuras sobre la capacidad que posee cada uno para heredar el liderazgo, algo que definitivamente Ebrard no tiene entre morenistas, pues más bien él goza de la simpatía del antimorenismo y antilopezobradorismo.

Hasta ayer iban 138 asambleas en el país realizadas por parte de Adán Augusto. El objetivo es llegar a las 200 el último día. Ya se verá de qué cuero salen más correas y si es que en la contienda valdrá sólo lo que digan las encuestas o si se va a considerar realmente qué personaje le conviene más a la Cuarta Transformación para seguir con el proyecto el próximo sexenio: al que ha ayudado el Presidente cada que enfrenta una crisis o al que le delegó poder para ejercer el poder de la política interna del país.

•••

UPPERCUT: Andaban muy gallitos de que iban a romper con el Frente y de que se iban a ir por la libre en el proceso presidencial para 2024, pero solo ni a la esquina hubiera llegado el PRD porque está claro que no tienen las simpatías ni la preferencia electoral. Su aporte de votos no llega ni a 3 por ciento para sostener el registro. El ADN perredista les traicionó y su novela es tan obvia que ni en esta ocasión pudieron dejar su modus vivendi de amagar con la ruptura para vender caro su apoyo. Ya se sabrá cuántas diputaciones y senadurías le sacaron al PAN y PRI para anunciar su regreso al Frente Amplio por México. El Comité Organizador, que ellos mismos eligieron y presumieron con bombo y platillo al presentar a Arturo Sánchez, Marco Baños y Alejandra Latapí, sabe y conoce perfectamente el fondo, porque en este equipo se juntaron los elementos para eliminar a Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera por querer hacer trampa para pasar a la segunda fase del proceso, y todavía se indignaron los perredistas.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

MAAZ