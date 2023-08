Seguramente han escuchado en muchas ocasiones la famosa frase “la historia la escriben los vencedores”. Esta expresión ha resonado a lo largo del tiempo como un mantra que resalta la primacía de los poderosos en la construcción de la narrativa histórica. Sin embargo, al adentrarse con cuidado, uno descubre que dicha afirmación, aunque evocadora, no es tan cierta.

A lo largo de los siglos, diferentes autores, cronistas y pensadores han dejado su huella en nuestra comprensión de eventos pasados. Pero, contrariamente a lo que podríamos pensar, no siempre son los vencedores quienes dejan estos relatos a la posteridad. En realidad, son aquellos con acceso a la educación, las fuentes y las narraciones orales. Cuenta con los medios para documentar y narrar.

Tucídides, quien nos habla desde la antigüedad, no fue un vencedor en la Guerra del Peloponeso. Sin embargo, dejó para la posteridad un relato detallado e invaluable de dicho conflicto. Jenofonte y Flavio Josefo, ambos en distintos tiempos y contextos, nos muestran que ser un "perdedor" no les impidió plasmar hechos históricos que aún resuenan en nuestras mentes modernas.

¿Y qué hay de los retratos hechos por los conquistados? Los cronistas chinos de la dinastía Yuan no dudaron en pintar a los mongoles en tonos oscuros, a pesar de que estos últimos ostentaban el poder. En tierras más cercanas, la Revolución Mexicana nos sirve como testigo de que las voces múltiples, tanto de vencedores como de vencidos, son esenciales para una comprensión completa.

Sin embargo, es crucial detenerse y cuestionar: ¿qué entendemos realmente por "historia"? Existe un abismo considerable entre la historia académica y la enseñada en las escuelas. Es en este punto donde la noción de una historia escrita por los victoriosos puede variar en su grado de influencia.

Desde la década de 1960, muchos historiadores académicos han dado voz a "los perdedores" en los procesos históricos. El intento no solo se basa en la búsqueda de una historia rigurosa, sino también en una perspectiva más moral. Edward Said, con su obra "Orientalismo", y Dee Brown, con "Bury My Heart at Wounded Knee", se convierten en emblemas de este momento historiográfico que busca romper con narrativas dominantes y exponer los relatos a menudo ocultos de aquellos grupos marginados.

No obstante, existe una clara diferencia entre la historia que la academia produce y la que se enseña en las aulas escolares o se consume de manera masiva. Mientras que la primera busca constantemente cuestionar y revaluar las narrativas establecidas, las escuelas a menudo se encuentran en el epicentro de batallas políticas que buscan promover una historia más "patriótica" o "nacionalista". Los libros de educación reflejan este escenario, un fenómeno presente en casi todas las naciones.

Si bien los vencedores pueden tener una ventaja al poseer los recursos para documentar su versión, las voces de los vencidos, de aquellos en las sombras, siempre encuentran una manera de ser escuchadas.

POR IGNACIO ANAYA

@Ignaciominj

