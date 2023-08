Las bajezas de la Leagues Cup

Después de que sólo quedaran dos equipos mexicanos en la Leagues Cup, y de que se presentaran tremendas polémicas en juegos de octavos de final, como el del América vs. Nashville, los flamantes ejecutivos de la Liga MX tuvieron la brillante idea de publicar un comunicado en el que, aseguran, estarán al pendiente de la actuación de los árbitros y del VAR…

¡Vaya manera de exhibirse! Y es que no pueden salir con una publicación de ese tipo a estas alturas de la competencia, y después de que se han bajado los pantalones de manera constante con los dirigentes de la MLS, y hasta con los directivos de Apple TV, que produce y transmite los juegos de este torneo.

Es cierto, durante la Leagues Cup, se han presentado una serie de bajezas que los clubes de la Liga MX no tendrían que haber aguantado, ya que se supone son socios, y tendrían que ser tratados de la misma manera; bueno, eso en un escenario ideal, en el que los encargados de velar por los intereses de los clubes mexicanos realmente hicieran su trabajo.

Pero como eso no ha sucedido, hemos sido testigos de cómo los árbitros han perjudicado de manera muy directa a algunos equipos de la Liga MX; también hemos visto cómo ha habido “fallas” en la logística, o en cosas tan simples como que el chofer del autobús se “pierda” rumbo al estadio.

La última gran jugarreta es la de haber movido de día los juegos de cuartos de final, de Querétaro y Monterrey, ya que de primera instancia se jugarían el sábado 12 de agosto, y los movieron para el viernes 11 del mismo mes.

Para esos partidos de cuartos de final, vuelven a beneficiar a Inter Miami de Lionel Messi. Por más que no se quiera pensar que están acomodando ciertas cosas del torneo en favor del argentino, toman algunas decisiones que hacen pensar a mucha gente en ello. Messi y compañía llegarán a su juego de cuartos ante Charlotte, con un día más de descanso, ya que jugaron sus octavos de final el pasado 6 de agosto, mientras que su rival lo hizo el 7.

Pudiera pensarse que es poca cosa, pero llama la atención que, para algunas cosas, todos los equipos jueguen el mismo día y, para otras, alguno como el Inter Miami tengan esa ligera ventaja.

Y los aficionados mexicanos no se han librado de estas bajezas. Por ejemplo, en Nashville, muchos seguidores del América fueron agredidos por los elementos de seguridad, quienes les arrebataron de mala manera sus banderas del conjunto americanista o, incluso, sus banderas de México. Cualquiera puede decir que esto es un procedimiento en el estadio, pero eso no puede ser cierto cuando con la gente de Nashville no hicieron lo mismo. Es decir, no podía haber banderas mexicanas, pero sí locales.

Tampoco vamos a decir o justificar el fracaso de los clubes mexicanos por estas situaciones. Quienes perdieron lo hicieron por la incapacidad de sus entrenadores y jugadores, pero sí ha llamado la atención, y no podemos dejar de documentar esas anomalías, que regularmente han sucedido para perjudicar a los mexicanos, algo que tiene que ser valorado de cara a la siguiente edición de la Leagues Cup (si es que hay siguiente), en busca de igualdad de trato y de condiciones para clubes y público en general.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

MAAZ