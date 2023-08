Derecha izquierdista ¿Realidad o ficción?

En época electoral es común ver que los políticos prometen hasta lo que no, creándose personajes que llegan a ser mejor que superhéroes y colocándose como mártires que han padecido pobreza y carencias desde su infancia. Ese es el modelo de político al que nos tenían acostumbrados los gobiernos neoliberales y populistas que, hoy más que nunca, buscar poder encontrar cualquier espacio para retomar el poder. Ejemplo de ello, es actualmente, la derecha mexicana, la cual busca ganar empatía con la ciudadanía, llegando a negar su ideología y ahora diciendo que son “izquierda”.

Durante años, se demeritó al pueblo y se le consideró como una masa ignorante, visto como un todo sin conciencia, el cual ante factores populistas podía ser manipulado. Es por eso que hoy los presuntos candidatos de esos partidos basados en la vieja política, quieren mostrarse como de izquierda y así ganar simpatía de la ciudadanía.

Es evidente el respaldo popular que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha conseguido en los últimos años, lo cual ha sido ganando a base de acciones concretas y claros apoyos al pueblo, el cual de manera consciente ha evaluado los resultados y ha decidido darle su apoyo.

Los gobiernos de derecha no toleran la idea, de ver y reconocer la existencia de ciudadanas y ciudadanos pensantes, consientes y que buscan formar parte de la toma de decisiones, esta clase de ciudadanía no entra en su modelo de política, al no permitir la manipulación.

Por ello, es que buscan desprestigiar a los verdaderos gobierno de izquierda, incluso “colgarse” de ellos, en específico al proyecto de nación que involucra la cuarta transformación, siendo esa su única arma, ya que hechos no han demostrado y solo se han quedado en palabras.

La ciudadanía mexicana que se vio reprimida por años a causa del presidencialismo y la existencia del partido hegemónico, hoy en día está más fuerte que nunca, busca ser escuchada, atendida, evalúa y cuestiona las decisiones de sus gobernantes, por lo cual éstos deben estar a la altura de las exigencias ciudadanas; la izquierda lo ha entendido, priorizando la participación ciudadana y el

reforzamientos de la democracia. En este periodo electoral debemos estar más alertas de no caer en los engaños de los viejos políticos, quienes buscarán todo, incluso negar su propia identidad, con tal de obtener beneficios. Realidad no lo creo…sin duda ficción.

Marisol Cuecapan Romero

Twitter: @marisolcuecapan