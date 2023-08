Avanza el Frente Amplio por México

El Frente Amplio por México dio a conocer ayer los nombres de las y los aspirantes que cumplieron los requisitos para continuar a las siguientes etapas del proceso. Quienes lo lograron hicieron evidente que cuentan con el apoyo ciudadano requerido a lo largo de la República para continuar. Para todos y todas se trató de un esfuerzo relevante que fue mucho más importante que solo reunir 150 mil firmas. Fue un trabajo realizado en apenas 28 días, en cuando menos 17 entidades federativas, a través de una plataforma que requirió de ajustes en los primeros días y sin recursos partidistas para lograrlo. Parte esencial del éxito fue la disposición de la ciudadanía para participar en este ejercicio a través de un mecanismo cibernético. Se dice fácil, pero recuérdese, por ejemplo, que para construir un partido político nuevo el INE solicita aproximadamente 250 mil firmas, que se pueden obtener a lo largo de un año, junto con otros requisitos. El esfuerzo realizado por las y los aspirantes a encabezar el Frente no tiene precedentes, lo mismo que el interés y la participación de la ciudadanía.

Hoy inicia una nueva etapa con la realización del Foro “Visiones de México: diagnóstico y mirada a futuro”. Ahora se trata de conocer las habilidades de los aspirantes para comunicar sus puntos de vista sobre los problemas del país. Con este evento el Frente hace gala de su respeto a la pluralidad que caracteriza a las diferentes posiciones de los aspirantes, al tiempo que muestra la unidad lograda para seguir el procedimiento acordado. Otra vez, no se trata de una tarea fácil, pues es obvio que en política existen intereses y posturas diversas, pero el Frente ha apostado a las prácticas democráticas, al diálogo y al consenso para construir acuerdos. De ahí que el Foro de esta noche será la base para seleccionar a las tres personas que tengan la mayor preferencia en la sociedad, a través de una encuesta que se levantará durante los próximos días. Mientras tanto, la ciudadanía seguirá inscribiéndose en la plataforma hasta el 20 de agosto, para participar en la consulta que se realizará el 3 de septiembre.

Hasta ahora, el Frente ha mostrado su consistencia y unidad, pero, sobre todo, el respeto a los procedimientos establecidos originalmente. La premisa sigue siendo la misma: la persona que resulte seleccionada será quien conduzca al Frente, no a un partido, pues habrá sido seleccionada, no por dirigencias de las fuerzas políticas, sino por la participación de la ciudadanía, en el marco de tres partidos políticos. Los retos que siguen no serán menores, pues además de participar en los cinco foros regionales programados, las y los aspirantes finalistas, al igual que sus anteriores compañeros, deberán cumplir a cabalidad con los procedimientos de fiscalización que estableció el INE. En esta materia es necesario apostar por la transparencia y la rendición de cuentas, pues sin ellas no hay democracia que valga. Por lo pronto, el Frente avanza.

POR ARTURO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ

PROFESOR INVESTIGADOR, ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Y GOBIERNO

TECNOLÓGICO DE MONTERREY

@ARTUROSANCHEZG

