“Áreas de oportunidad”

Empezó la charada. Corrijo: una nueva charada. Una dosis adicional de atole con el dedo para el pueblo bueno y sabio en las vísperas del inicio de clases. Esos son los malabares realizados para explicar los nuevos libros de texto gratuitos, en lugar de tomar la oportunidad de afinar estos materiales o, bien, abrirse a otras técnicas y tecnologías para el aprendizaje de los menores.

Ha iniciado una temporada de vespertinas televisadas, tan falsas como las que dio Hugo López-Gatell durante la pandemia, con la diferencia de que al menos él sabe hablar y no se le traba la lengua, llegando a tener un discurso articulado y hasta bien explicado (más allá de que este sea falso y del daño que el galeno ha causado). Pero ahora, en cambio, con la ¿defensa? de los libros de texto, las conferencias de prensa de la SEP son francamente una tomadura de pelo. Youtubers, haciéndose pasar por periodistas, plantean preguntas a modo para el lucimiento de los funcionarios.

La SEP quiere hacer creer que todo lo dicho en contra de los libros de texto se puede sintetizar en que “los conservadores” no quieren a la 4t: el muy cansino discurso de que son víctimas, siempre víctimas y que nadie los quiere.

Aducen que los problemas se solucionan adicionando una fe de erratas y que estas equivocaciones son menos en cantidad a otras ediciones previas de los LTG. La diatriba conocida: “antes era peor”. Pero no, lo cierto es que no eran peores, pero aun así fueron criticados por los errores que contenían como aquella mano con seis dedos… ¿Se acuerdan?

Desafortunadamente ‘los errores de dedo’ son lo de menos en los nuevos libros de texto gratuitos. Lo grave es que no cuentan con planes de estudio que los soporten, tampoco objetivos educativos claros, ni pedagogía, pero sí que niegan el aprendizaje formal y extenso de las matemáticas, entre otras muchas cosas.

Marx Arriaga, el director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, no parece comprender lo anterior, insiste en mencionar que los libros de texto no llegan a tener ni 20 errores y pretende dar por concluido el asunto.

Evidentemente ello no es motivo para sugerir una quema de libros. No hay necesidad de imitar acciones terribles de épocas oscuras de la humanidad. ¿Tal vez bastaría sencillamente ignorarlos?

Sería deseable y quizá plausible que algún grupo de expertos desarrollen rápido libros de texto y sean puestos en línea para que las escuelas que decidan no seguir los de Marx Arriaga puedan utilizar estos otros. De seguro ya hay propuestas. En otras palabras, entregar los libros de texto actuales, pero no usarlos y hacer asequibles unos alternos. Y dado que se supone que ya hay internet en todo el país, la idea podría desarrollarse… ¿o no?

Lo único que de seguro sí presenciaremos son las piruetas de los legisladores de la 4T para evitar a toda costa que Leticia Ramírez, secretaria de la SEP, comparezca ante el Congreso. Igual a lo que sucede con López-Gatell quien sigue siendo llamado a rendir cuentas; los corifeos de Morena prefieren defender lo indefendible antes que transparentar decisiones por parte de la autoridad.

Tal vez lo único bueno de todo este desgarriate es la reaparición de la senadora Lilly Téllez en el papel que sabe desempeñar. Compartió en Twitter: “Mis sinceras felicitaciones al Presidente López y a la Doctora Beatriz Gutiérrez, por enviar a su hijo a estudiar a Reino Unido y no a Cuba. Alejar a su hijo del modelo educativo de Marx Arriaga y Elena Álvarez-Buylla les merece un reconocimiento como buenos padres de familia”. Así la legisladora, incisiva, combativa y lista para llamar a cuentas. Sin ser grosera, ni con exabruptos, actúa utilizando su mejor arma que es el debate.

Lamento que estos LTG deja pasar la oportunidad para repensar la educación de los estudiantes sustentada en otros materiales. Tenemos autoridades que lo último que hacen es velar por el bienestar de todos los infantes.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

