Educación y la 4T

El creador de contenidos de los nuevos libros de texto gratuitos de nuestra educación básica eliminó su cuenta en Twitter que lo evidenciaban como un promotor incansable del pensamiento del finado comandante Hugo Chávez, pero siguió con la defensa de la revolución bolivariana bajo el régimen venezolano de Nicolás Maduro y después llegó a México.

“Las bibliotecas públicas son un espacio de construcción del socialismo, seguimos por el camino de Chávez”. “@NicolasMaduro adelante presidente, tu voz es la de los pueblos y esa voz aturde al imperio asesino”, son tan solo dos tuits de Sady Arturo Loaiza al llegar a la Dirección de la Biblioteca Nacional de Venezuela (2014-2018).

Su perfil @SadyLoaiza80 desapareció tras su ingreso a la SEP a principios de este año, pero en diferentes dominios web sobran evidencias de que en su paso por la Biblioteca Nacional de Venezuela creó una sala de lectura y pensamiento crítico llamada Hugo Chávez e impulsó el adoctrinamiento socialista. Por eso no debería extrañarnos que en los libros de primaria mexicanos haya metido la narrativa lopezobradorista a cambio del sacrificio de las matemáticas.

Los niños deberán leer ahora Una Nueva Esperanza, la crónica del triunfo de López Obrador en 2018 en la que hay héroes y villanos como parte del libro Nuestros Saberes inventado por Loaiza, quien también hizo los proyectos especiales del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales del gobierno de Venezuela. El plan de esa dependencia es activar misiones con grupos de personas de todas las edades de cada barrio para defensa del chavismo.

“La elección de 2006 fue un fraude. La abierta intromisión del presidente Fox, la intensa campaña mediática contra López Obrador, el manejo parcial de los medios de comunicación, el gasto desbordante no declarado, el relleno de urnas, la alteración de actas y manipulación de resultados le dieron el triunfo a Calderón. El Tribunal Electoral rechazó el recuento de los votos”. Es solo un ángulo de la historia reciente con la que la 4T quiere formar o deformar el pensamiento de las nuevas generaciones.

El alumnado y el país está en riesgo de que, como en Venezuela, se traslade a millones el pensamiento de una sola persona. Hay tesis que han abordado el modelo educativo: Educación y Revolución Bolivariana. Una pobre educación para los pobres, aprobada el 18 de agosto de 2017 en la Universidad de Sevilla.

El resultado demuestra que el interés ha sido utilizar la educación como mecanismo de cohesión ideológica en torno al proyecto político que orienta a la nación hacia el modelo del socialismo del siglo XXI. El control político de docentes, sigue la tesis, la ideologización de estudiantes, el intento de implementar diseños curriculares sesgados, el cerco presupuestario para obligar a la universidad autónoma, así como la creación de misiones educativas que han servido demagógicamente para captar adeptos a favor del gobierno revolucionario, son algunas de las políticas que han llevado a la educación pública venezolana, cuyos usuarios son los sectores más pobres de la sociedad, a niveles cada vez más altos de precariedad académica, lo que permite concluir que la revolución ha terminado construyendo una pobre educación para los pobres.

¿En el rediseño de los libros mexicanos pudo Loaiza dejar atrás sus filias, fobias y pensamiento? Ya vimos en una hoja del texto Nuestros Saberes que no que como allá aquí siguen la experiencia venezolana. ¿Es válido? No. Calderón o Peña Nieto no habrían pasado. Pero más allá de eso necesitamos una educación con contenidos que se adapten al mundo y los retos que deben enfrentar las nuevas generaciones, más en los nuevos tiempos de la re-globalización. El rediseño debe ser realizado por paneles de expertos, no por una persona que traslade de una nación a otra un refrito bajo lo deseos de un solo hombre.

Por fortuna, el mandato de un juez federal en un juicio de amparo que promovió la Unión Nacional de Padres de Familia una remesa de dos millones de libros está bajo resguardo en bodegas tras ser retirados de escuelas primarias. La SEP no dio detalles ni ofreció una postura sobre la acción legal y solo argumentó que fueron guardados y serán repartidos hasta que lleguen todos.

El Poder Judicial, ese que López Obrador quiere desaparecer sin que hasta ahora haya podido, se vuelve otra vez y por ahora el obstáculo para frenar sus planes de adoctrinamiento.

UPPERCUT: Falta casi una semana para que venza el plazo y a los suspirantes del Frente opositor Santiago Creel y Enrique de la Madrid les falta más de un tercio de las firmas para pasar la primera aduana. ¿Llegarán por si solos o necesitarán un empujón de las bases de su partido?

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

COLABORADOR

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

PAL