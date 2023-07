Y, de repente, todo cambió…

Inesperadamente Xóchitl Gálvez irrumpió en la escena de un país hambriento de un cambio con futuro. Nadie lo esperaba, aunque muchos lo añoraban. Parecía una obviedad: el fracaso de López Obrador y su cúmulo de promesas incumplidas no podía ser seguido de un “más de lo mismo”. Sheinbaum y su letanía repetidora de ataques a la oposición sin carisma ni convicción de seguir por el mismo camino de su titiritero genera rechazo y urticaria. También la “campaña” costosa sin hacer ningún planteamiento sustantivo o innovador para enfrentar las múltiples crisis que enfrenta el país.

Los candidatos Ebrard, Adán y compañía también resultan ser una broma de mal gusto, con sus campañas que no son campañas, sin ofrecer algo distinto a lo que les permite el dueño del circo. Ese concurso de lamebotas para ver quién de ellos queda mejor con el amo de sus destinos es un espectáculo que debería avergonzar a cualquier persona que se dice de izquierda.

“Izquierda”, que era sinónimo de cultura, información y reflexión crítica, ahora se ha convertido, por lo menos en América Latina, e indudablemente en México, en exactamente lo contrario: en un ejercicio de genuflexión ante el poder oficial, sin ideas propias, sin reflexión y debate serio, y de total sumisión. Una vergüenza.

Morena resolvió que sus candidatos no debatirán. Esa regla contradice el espíritu mismo de la idea de una campaña, que es justamente un lugar de debate y discusión sobre las ideas que fortalecen a la sociedad, a la ciudadanía pensante y al “polis” (el quehacer de la política en general). Esto, porque el gran “dador” de poder, el Presidente López Obrador, no acepta que ellos ofrezcan algo distinto a lo que él ha dicho o predicado.

Frente a esa farsa emerge la frescura del debate y las ocurrencias de la oposición. Esa oposición que López Obrador declaró “moralmente derrotada y muerta” y donde, por cierto, algunas figuras de la oposición no son ni nuevas, ni frescas ni refrescantes. Así es la vida en el desierto de la política mexicana.

Precisamente por esas razones es que hay esperanzas, muchas esperanzas, porque ha aparecido un rostro fresco, distinto y ocurrente ante la falta de empatía del oficialismo y la aburrida repetición de figuras del pasado de la oposición. Xóchitl Gálvez irrumpe en la escena nacional no solo como una bocanada de aire fresco frente a las burocracias partidistas, sino también como representante de la corriente de opinión que postula devolverle al ejercicio del poder la racionalidad política, la inteligencia emocional y la tolerancia a la diversidad con ciencia y transparencia.

Durante el transcurso de este sexenio se hizo difusión a la idea de que la próxima elección tendrá como ganadora a una mujer. El mensaje de López Obrador no era porque él sea feminista. ¡Claro que no lo es! Usa a las mujeres que se subordinan a sus designios políticos. Por eso quiere que Claudia sea su candidata. Porque solamente en ella ve la mujer que repite sin dudar todo lo que dice y que lo protegerá a él y a su familia después de concluido el sexenio.

Lo que no anticipó el morenismo, y mucho menos el Presidente, es que apareciera una figura femenina en la oposición que pudiera no sólo competirle a su candidata Claudia, sino que la supera en ingenio, empatía, carisma y oferta política. Mientras la campaña de Claudia languidece entre la falta de empatía auténtica, su estilo de ser una marioneta del poder y la apariencia de no querer estar en campaña, Xóchitl cosecha la sumatoria de organizaciones sociales, gremiales, empresariales e, incluso, sindicales, además de personalidades de todo un abanico de posiciones y opiniones ideológicas y políticas. Es atractiva para los jóvenes y las minorías.

La sumatoria morenista de simpatías se da exclusivamente entre los adherentes de su grey, creyentes de la visión única y excluyente del Presidente, que condena al fogón del infierno a todo aquel que no comparta de su opinión. La sumatoria de Xóchitl representa una gran diversidad de clases sociales, visiones del mundo y opiniones valóricas diferenciadas, pero que coinciden en una premisa común: el respeto a la diversidad y a las prácticas democráticas y de transparencia.

Dos mujeres que representan proyectos radicalmente diferenciados. La visión de Claudia, donde la mujer acepta ser la continuidad de los dictados presidenciales, reúne a una franja cada vez más pequeña del consenso social mexicano, insistiendo en que la única ruta posible para México es seguir en el enfrentamiento interno, la polarización y la imposición de una sola idea, la del Presidente, aislando a México del resto del mundo.

Xóchitl, en cambio, representa una franja social y política en expansión que identifica, en ella, la capacidad de dirigir una visión novedosa que no cree ni en volver al pasado ni tampoco quedarnos donde estamos hoy, con el proyecto fracasado de López Obrador. Xóchitl representa un futuro para todas las opiniones y visiones, basado en la construcción de nuevos consensos ante los retos del México inserto en la modernidad mundial.

Quizá la gran ironía del proceso político actual es que justamente fue Morena quien abrió la propaganda hablando sobre la “inevitabilidad histórica de la victoria de una mujer en la Presidencia”, suponiendo que sería morenista. Pero lo que jamás imaginaron era la posibilidad de que sí llegaría una mujer a la Presidencia, pero que no sería de Morena, sino de la oposición. Hoy, ese escenario se abre con toda su fuerza al irrumpir en la campaña la presencia de Xóchitl Gálvez.

Y el Presidente López Obrador lo sabe, y no sabe qué hacer frente a la nueva realidad.

El principal problema reside en la debilidad de su candidata favorita, Claudia Sheinbaum. Es una candidata que, como ya se ha descrito, carece de carisma y todo lo que requiere una candidatura ganadora. Hasta ahora el Presidente suponía que su popularidad personal rebasaría el sexenio y haría arrasar a la candidatura morenista. Pero hoy lo duda, y hace bien en dudarlo. La candidatura de Xóchitl pone en duda todos los supuestos que guiaban al Presidente hasta ahora.

Principalmente dos supuestos: que Morena pondría la primera mujer como Presidente de México y que la victoria de Morena era una “inevitabilidad histórica”. Ninguna de esas suposiciones ahora pueden guiar al partido del Presidente.

Es tan posible que gane Xóchitl como lo es que gane Claudia, lo cual destruye todo el andamiaje político y sus supuestos al Presidente López Obrador. Es más, ante el actual escenario, López Obrador no tiene más opción que nombrar a Claudia su candidata, con todos los peligros que representa una candidatura débil. Es imposible que, después de los años de retórica morenista sobre las mujeres, ahora, frente a una mujer opositora atractiva, Morena postulará a un varón. En un vuelco de ironía histórica, hoy la oposición será quien defina la candidata del oficialismo.

Con la postulación de Xóchitl Gálvez, la oposición cambiará toda la ecuación electoral del 2024. Al decir “yo voy”, Xóchitl pateó el tablero nítido que las burocracias partidistas venían imaginando. Y, de repente, todo cambió.

POR RICARDO PASCOE

COLABORADOR

ricardopascoe@hotmail.com

@rpascoep

MAAZ