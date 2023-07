Los periodistas no ponen en duda la honorabilidad de Mayela

NINGÚN PERIODISTA PONE EN DUDA LA HONORABILIDAD DE MAYELA, EL ÚNICO OFENDIDO QUE MANDÓ UN COMUNICADO DICIENDO QUE FUE ENGAÑADO ES LUIS ENRIQUE GUZMÁN Y SI A ALGUIEN LE OFENDEN ESTAS PALABRAS TIENEN QUE RECLAMARLE AL QUE LAS DIJO

Los defensores de Mayela dicen que al hablar del comunicado de Luis Enrique se pone en duda la honorabilidad de Mayela, no hay que perder de vista que es Luis Enrique Guzmán Pinal quien lo contó, él es el ofendido, él es el que salió a decir que lo engañaron y le metieron un golazo. Es él quien dijo que no quiere mantener económicamente a un niño cuyo ADN supuestamente tiene cero por ciento de compatibilidad con el suyo.

Si alguien se siente ofendido por estas palabras tiene que ir a reclamarle a Luis Enrique, porque nosotros sólo transmitimos su mensaje, qué no es un acto de fe, sino que él hijo de Silvia Pinal tan se sintió engañado que por eso tomó acciones y le hizo la prueba de paternidad a su hijo. Al final, quien decidirá legalmente sobre este triste incidente para todos tiene que ser un juez porque los medios de comunicación no litigamos ni sentenciamos.

NADIE DESTRUYE UN CUENTO DE HADAS SIN MOTIVO. ¿CÓMO LE EXPLICARÁN ERNESTO D ´ALESSIO Y CHAYITO A SUS HIJOS POR QUÉ ROMPIERON SU AMOR?

¿Cómo les van a explicar Ernesto D´Alessio y Chayito a sus cuatro hijos que después de 16 años se acabó su sueño guajiro de amor de color de rosa? Que con el hastío y la intolerancia cada uno quiere agarrar la mitad de su cobija y a ver como nos dividimos el tiempo que nos toca con los niños y los perrhijos,

El comunicado que enviaron fue: “Después de 16 años de un hermoso matrimonio hemos decidido ponerle fin”.

Pero si te separas no es porque tu relación es hermosa, ¡Nadie puede destruir un cuento de hadas!

MARCELA MISTRAL: “EN LA CASA DE LOS FAMOSOS PUSIERON EN DUDA LA FIDELIDAD DE MI ESPOSO, PONCHO DE NIGRIS PERO SI ME HUBIERA PUESTO EL CUERNO, YA NO TENDRÍA ‘EL ASUNTO’ CON QUE PONERLO”

-Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, ¿él te ha puesto el cuerno?

"Si me hubiera puesto el cuerno ya no tendría “el asunto” con qué ponerlo y ya no le quedarían ganas, la cuestión de la fidelidad la pusieron en duda en una entrevista muy interesante en la casa de los famosos, pero un infiel es deshonesto y no debería ser pareja ni socio. Poncho y yo cumplimos ocho años de casados en noviembre 23, nos conocimos cuando yo era chiquita, tenía 13 años y él ya estaba en Big Brother. Él es 13 años mayor que yo y coincidimos de nuevo cuando yo tenía 26, me pidió matrimonio en un noticiero en vivo en Multimedios en Monterrey y hasta Sofía Vergara posteó la noticia. A los seis meses de eso nos casamos".

-Si Poncho te cacha en una infidelidad ¿te mata?

"No es necesario, porque eso nunca va a pasar.” dijo Marcela Mistral.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ