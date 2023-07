Las marcas en el mes del orgullo: ¿el deber ser o solo el hacer?

Recién concluyó el mes del orgullo; para muchos un momento de celebrar a la comunidad LGBTQ+, pero para todos, es una conmemoración de la lucha por los derechos de la comunidad: una oportunidad de alentar la diversidad, la libertad de amar, la tolerancia, la igualdad y el rechazo a la discriminación.



En un contexto como el actual, dentro de las organizaciones existe la ‘consigna’ de apoyar las causas sociales, ambientales y establecer los lineamientos de buen gobierno corporativo (ESG por sus siglas en inglés) para cumplir con las demandas de muchos grupos sociales que buscan eliminar los prejuicios y la discriminación dentro de las empresas. Y es bajo esa premisa que las marcas buscan sumarse activamente a movimientos como el de la comunidad LGBTQ+.



Sin embargo, el tema de la participación de las marcas durante el Mes del Orgullo está rodeado de debate (principalmente en redes sociales). Por un lado, hay grupos que consideran que, al apoyar abiertamente el Pride Month, las marcas están manifestando su compromiso con la inclusión y diversidad y, por ende, apoyan el poner en la agenda mundial la lucha por los derechos LGBTQ+. Por otra parte, existe un grupo de críticos que consideran que muchas marcas se valen del Mes del Orgullo para potenciar su imagen corporativa y elevar sus ventas, en una práctica denominada “pinkwashing”**. Este grupo argumenta que las marcas comerciales cooptan y despolitizan el evento, transformándolo en una celebración comercial más que una propuesta política a través de un involucramiento superficial sin realizar cambios internos.



Aquí radica la pregunta clave: ¿hasta qué punto el compromiso de las marcas con el Mes del Orgullo representa un verdadero cambio de paradigma orientado hacia la inclusión y diversidad y no una estrategia de marketing oportuna? Indudablemente, muchas marcas y corporaciones han demostrado un compromiso real y continuo con la comunidad LGBTQ+, llevando a cabo iniciativas de inclusión y diversidad más allá del Mes del Orgullo aun cuando no sean mediáticamente visibles. El reto está en la credibilidad: que la sociedad, los grupos de interés y los mismos miembros de la organización lo reconozcan y lo validen como real.



Es crucial que las marcas comprendan que sus estrategias ESG deben estar alineadas con los valores organizaciones y que estos se reflejen en sus acciones. No basta hacer visible la marca u organización un mes al año; si la causa es relevante para la empresa debe ser parte integral de su cultura corporativa, un ente vivo y dinámico dentro de la organización para así evitar ser considerada como oportunista. El grado en que las empresas apoyan la igualdad de género y los derechos LGBTQ+ a nivel interno puede ser un indicador más confiable de su verdadero compromiso (más allá de sus esfuerzos de marketing durante el Mes del Orgullo). Si los consumidores interpretan que una marca está explotando una causa social para su beneficio comercial, pueden reaccionar negativamente y la marca puede sufrir daño a largo plazo en términos de confianza y lealtad del cliente. Por lo tanto, las marcas deben actuar con consistencia y veracidad para satisfacer esta expectativa social y así garantizar un compromiso sólido y duradero de sus audiencias.



**El "pinkwashing" es un término que combina "Pink" y "Whitewashing", y se refiere a una estrategia de marketing utilizada por algunas empresas para aparentar ser amigables con la comunidad LGBTQ+, generalmente con la finalidad de atraer a ese demográfico de consumidores o mejorar su imagen pública.

Fernando Álvarez

Senior Group Director

Ipsos en México

