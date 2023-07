Un frente amplio, el futuro de México

En Morena no entienden que la política no debería ser asunto de reflectores, sino de reflexión, y que por encima de los intereses particulares, la búsqueda del bien común para nuestro país debe ser el objetivo fundamental.

Por el contrario, Acción Nacional es el resultado de la actividad política de hombres y mujeres que creen en la fuerza de las ideas y de la palabra, somos la obra de quienes han pensado que la verdad expresada en el terreno político es capaz de mover los corazones.

Ante la evidente destrucción de México, construimos un proyecto que pondrá freno a este desolador escenario que pretende perpetuarse. Para Acción Nacional ya no es tiempo de coincidencias casuales, sino de convergencias causadas y fieles a la tradición de construir instituciones de la mano con la ciudadanía y partidos de oposición, por eso se creó el frente amplio por México como un proyecto común, sin rupturas sociales y sin violencia, un frente que pondrá fin a la era donde un solo hombre se cree dueño de México y de la verdad.

Lo que se anunció hace unos días es el resultado de un ejercicio ciudadano y de la voluntad política para defender la democracia y la libertad de nuestro país. Se estableció un proceso inédito y con reglas claras, donde un comité organizador y un observatorio darán seguimiento y cumplimiento al proceso para elegir al responsable nacional de la construcción del frente amplio por México, un proceso donde las ideas serán nuestra fuerza.

En este proceso Acción Nacional aportará su experiencia como gobierno y como oposición. La lucha contra la corrupción, más y mejores empleos, acceso a la justicia para las mujeres, un buen sistema de salud y el respeto a los derechos humanos constituyen temas fundamentales.

El PAN ha construido durante 84 años buenos gobierno siempre de la mano de grandes hombres y mujeres. En lo local, los gobiernos panistas municipales y estatales son motivo de orgullo y de logros que hoy día sobresalen a pesar de la ingobernabilidad federal.

Actualmente los gobiernos panistas son los mejores evaluados en México con las tasas de aprobación más altas, ubicadas entre el 54 y el 65% a junio de 2023. Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro y Yucatán iniciaron el año con excelentes posiciones y en un periodo de seis meses no solo han logrado mantener a sus gobiernos entre los más relevantes, si no que han conseguido mejorar sus evaluaciones.

Acción Nacional no solo tiene liderazgo en cinco estados, sino también, a través de sus más de 300 ayuntamientos, 20 senadurías, 114 diputaciones federales y 205 diputaciones locales. Sin embargo, los resultados no solo los tenemos a nivel municipal, estatal ni legislativo.

Lucharemos por hacer realidad un concepto de vida fundado en el respeto y bienestar a la persona Humana, por un ejercicio del poder encaminado a la gestión del bien común, por un concepto de democracia que salvaguarde la libertad y la dignidad de la persona, sin menoscabo de la autoridad ni de las funciones propias del Estado.

México ya no soporta más impunidad, más corrupción, mas homicidios y feminicidios. México ya no soporta más gobiernos de cuarta. No tengan duda, sin odio, con dialogo, acuerdos y con la participación de todas y todos cambiaremos el rumbo de México.

Laura Esquivel Torres

Secretaria Nacional de Promoción Política de la Mujer en el CEN del PAN