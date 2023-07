Los suspirantes adelantados y Samuel García

a aceleración de Morena y sus aliados, así como la irrupción del Frente Amplio por México para posicionar de manera muy anticipada a los tiempos electorales a una figura con la que van a disputar la Presidencia de 2024 los ha hecho acumular más de 515 denuncias ante el INE, por la violación a la ley electoral.

La mayoría de las quejas presentadas son en contra de Morena, entre éstas destacan la acumuladas de Claudia Sheinbaum, de acuerdo con un reporte de la propia autoridad electoral. Aunque en la última semana, Xóchitl Gálvez se sumó en la lista de denuncias todavía está muy lejos de las que pesan en contra de sus adversarios, aún no llega a 10. Independientemente de que el INE determinó no frenar los recorridos de las corcholatas por todo el país —da la misma garantía a los opositores—, los suspirantes no deberían confiarse porque una cosa es la exoneración de medidas cautelares y otra lo que se diga, haga y cómo se realizan los eventos donde se promocionan las figuras políticas.

Aunque mucho se ha dicho que el INE se morenizó con la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo y otros tres consejeros, off the record algunos consejeros reconocen que las corcholatas se han excedido en su manejo personal para ganar las encuestas internas para convertirse en el abanderado o abanderada del movimiento, además de la intervención del presidente López Obrador en el juego de la sucesión.

Al trabajo del INE sigue la revisión del Tribunal Electoral y para como se han portado no debería extrañar una descalificación. El partido que apuesta a que tarde o temprano las figuras presidenciales se van a desmoronar por violar la ley es el de Dante Delgado. De hecho, Movimiento Ciudadano es un activo de quejas ante la autoridad electoral y no tiene prisa, pues se va a esperar hasta diciembre para anunciar a su candidato presidencial.

En este contexto, al interior ven una tercera vía. Si bien, Luis Colosio está bien posicionado, él no busca ni quiere la candidatura presidencial, por lo que desde adentro de MC aseguran que la figura más fuerte que pueda encabezarlos es la de Samuel García, gobernador de Nuevo León, porque en 21 meses de su administración tiene obras y proyectos históricos manteniendo una aprobación similar a AMLO.

García ha dicho que le gustaría terminar su gobierno, pero en MC vale mucho el lema de Dante de que “la política no es, va siendo”. Un grupo interno lo promueve destacando los logros también en servicios médicos, de movilidad y de nearshoring. Es disruptivo, millenial y sus campañas las ha empezado aparentemente sin posibilidades, la de gobernador con 8% de intención y ganó con 36%. Algunas encuestas federales lo ubican con 14%. La última palabra, sin duda, la tiene Dante Delgado.

•••

UPPERCUT: ¿Quién asesoró a Santiago Creel?, quien, ante la pérdida de terreno en el Frente Opositor por la figura de Gálvez, modificó su personaje de aspirante presidencial. Cambió el tono de voz, el lenguaje y énfasis de sus palabras haciéndole ver un político en campaña de los ochentas.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

COLABORADOR

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

MAAZ