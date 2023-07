La Construcción de la Paz a través del Tejido Social

Los que crecimos durante la “Guerra contra el Narco”, crecimos guardando a nuestros familiares en nuestros teléfonos por su nombre y no por el parentesco ¿la razón? El auge del secuestro y la extorsión en el país, aunado al incesante miedo a morir en medio de un enfrentamiento y que el gobierno dijera que estábamos “armados hasta los dientes”.

Hoy en día distamos mucho de aquellos tiempos, la estrategia de seguridad, encabezada por la humanista secretaria Rosa Icela Rodríguez ha tomado un rumbo diferente con la política “Abrazos, no balazos”.

Si bien, algunas personas han querido demeritarla interpretándola como la inacción ante la delincuencia, esto no se encuentra más alejado de la verdadera intención de esta filosofía. La estrategia de seguridad que lleva la Secretaria es dirigida a la prevención, a la atención de las causas, a las labores de inteligencia y, sobre todo, a la construcción de la paz con la reconstrucción del tejido social.

La visión de la hoy Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana se puede ver plasmada en programas como “Sí al desarme, sí a la paz”, que la misma licenciada Rosa Icela implementó cuando fue Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México. Es claro el mensaje, la violencia no se ataca con más violencia, ésta no se puede erradicar si no se atacan las causas, si no se implementa una cultura de la prevención y por supuesto, si no se hace desde una perspectiva de género y derechos humanos.

Que lejos estamos de esos tiempos; la Construcción de la Paz no es una tarea fácil, tampoco una tarea que se pueda realizar de un día para otro, pero las bases que ha sentado la actual administración son esperanzadoras.

DRV