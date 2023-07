La apuesta naranja

“El proyecto más disruptivo en este país es el que está construyendo Movimiento Ciudadano.” Dante Delgado

En este momento, el país, al menos en lo político, se encuentra volcado a hablar acerca de las “corcholatas” y ahora del Frente Amplio por México. Que si Claudia Sheinbaum es la puntera en las encuestas; que Xóchitl Gálvez es quien le hace frente al presidente; que el ex canciller toca la guitarra en alguna población del interior del país o insistiendo en que la encuesta sea legal y legítima; que si alguien más se baja del barco del FAM, aludiendo a falta de certezas; o a cualquiera de las otras personas suspirantes recorriendo el territorio nacional. Pero, ¿y Movimiento Ciudadano? ¿A qué juega MC?

El otrora partido Convergencia ha realizado uno de los mejores re branding político más importante en nuestro país, pues de ser un partido destinado a ocupar un lugar como satélite de los grandes partidos, se reconfiguró para ser una opción con un discurso de modernidad, con alto pragmatismo político y una ideología, digamos, flexible. No es lo mismo MC en Nuevo León que en el Estado de México, tampoco lo es en Jalisco, que en Chihuahua o en la Ciudad de México. En dos de los estados más fuertes tienen la gubernatura y se desempeñan como el partido en el poder y en la Cámara de Diputados son una férrea oposición.

En este sentido, la decisión de Dante Delgado, junto con el comité directivo de MC, de no participar en las contiendas electorales de Coahuila y del Estado de México fue, para muchos, un error para sus aspiraciones en 2024. Sin embargo, para otros tantos, fue una estrategia precisa y clara para el electorado a nivel nacional. Con dicha decisión se mandó un mensaje que Movimiento Ciudadano no es lo mismo que los partidos del pasado, PRI y PAN, pero tampoco se mezcla con el partido en el poder, Morena. A esto juega MC, a consolidarse como una tercera opción, una “tercera vía”.

Evidentemente esto no solo es un recurso retórico o de marketing político, los emecistas también han hecho sus cálculos. Ellos conocen bien que en el espectro legislativo federal les es más rentable que cuando han ido por gubernaturas, exceptuando Jalisco (donde tienen una maquinaria muy bien aceitada) y Nuevo León, por lo que en sus cuentas, en el Estado de México no alcanzarían mayor porcentaje que 7 puntos y pondría de manifiesto su debilidad actual. También hacen números de cara a las presidenciales del siguiente año. MC se ha valorizado en el imaginario colectivo, hoy los electores saben que Movimiento Ciudadano no está en alianza con Morena, ni con los partidos del pasado.

Según su dirigencia, en los próximos días definirán su ruta al 2024, sus narrativas y a sus aspirantes, pero sin caer en actos anticipados de campaña como los demás partidos, o al menos eso han dicho. Las posibles “corcholatas naranjas” solo pueden ser Enrique Alfaro, Donaldo Colosio, Patricia Mercado o, quizá alguien que no acepte los resultados de cierta encuesta, no se sabe. Lo que sí parece, al día de hoy, es que el partido naranja seguirá pensando en la forma de crecer para llegar con posibilidades reales a la contienda de 2030, pero para esto deberán volcar todos sus esfuerzos para tener más fuerza en las Cámaras y en más entidades federativas. Ya veremos si la apuesta le sale conveniente a “la tercera vía naranja”.

POR ADRIANA SARUR

COLABORADORA

