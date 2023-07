Dos Bocas, apenas 40 mil barriles

EN SU PLAN maestro, la refinería de Dos Bocas está integrada por dos trenes o líneas de producción que tienen como objetivo alcanzar 340 mil barriles de diésel y gasolina diarios cuando alcance su máxima operación.

En la industria privada y de consultoría energética tienen otros datos: si bien le va a Pemex, al final del año y primeros meses de 2024, la refinería de Dos Bocas estará produciendo 40 mil barriles de combustible.

Lo más seguro es que el segundo tren entre a pruebas en septiembre-octubre, cuando se asegure que la carga de crudo funcione de manera correcta, y eso, en una nueva planta, es lo más complicado.

Para llegar a la autosuficiencia gasolinera tan soñada por el gobierno de la 4T van a pasar muchos años, después de que termine el gobierno de Andrés Manuel Lopez Obrador.

Con la suma de la producción de todas las refinerías apenas estaremos llegando a los 400 mil barriles y el país demanda 800 mil barriles y contando. La no entrega de Dos Bocas pega a esa meta.

Se sabe que al interior de Pemex se ha tomado la decisión de bajar el nivel de exportación de crudo para garantizar el abasto, en los próximos meses, de la refinería que desastrosamente ha manejado Rocío Nahle.

Como una forma de aventarle el salvavidas a la secretaria de Energía, los de Octavio Romero también están viendo la posibilidad de recortar exportaciones, sobre todo el volumen que se le envía a Deer Park.

Incluso, hay voces que sugieren que se importe crudo pesado en los últimos meses de este año o primeros meses del siguiente para garantizar que la refinería pueda estar operando a 50% de su capacidad.

En el último año, Pemex está buscando en Tabasco encontrar nuevos yacimientos, a pesar de la molestia que causan a las comunidades indígenas de Nacajuca y otros municipios.

Los funcionarios de Pemex más realistas creen que la planta va a estar totalmente integrada hacia finales de 2024, si no es que hasta 2025, cuando el presidente López Obrador esté jubilado en su rancho.

Además del sobrecosto, al pasar de ocho mil millones de dólares a 20 mil millones, otra de las complejidades que deben resolver los contratistas es la integración total de diversos equipos en la refinería.

Actualmente se están haciendo pruebas para que el 6 de julio se pueda presumir que empieza a haber refinación de gasolina, si acaso 30 mil barriles hacia el fin de año y muy lejos de los 170 mil prometidos.

EL RÉGIMEN DE la 4T va absorber 4 mil 300 millones de dólares de deuda de bonos por la fallida construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) de Texcoco, mejorando considerablemente el riesgo para los bondholders extranjeros a cambio de absolutamente nada. El papel que se colocó en los mercados internacionales en 2014 y 2015 no tiene la garantía del gobierno federal.

Son riesgo-proyecto y los tenedores de la deuda si no cobran, ya sea porque los pasajeros dejen de volar por la razón que sea, no tienen recurso contra el actual Aeropuerto Benito Juárez ni contra la Federación. Pero ahora la administración de Andrés Manuel López Obrador asume la deuda total y da a los bonistas el regalo de la garantía soberana. ¿Se acuerda cuando esos mismos tenedores doblaron al entonces secretario de Hacienda, Arturo Herrera, amagando con demandar a México si no les garantizaban un pago justo?

UNIFIN SIGUE AVANZANDO en su proceso de reestructura financiera. Con base en alternativas de financiamiento de salida, con opciones de acreedores actuales y/o nuevos inversionistas, sus asesores están ajustando la propuesta de reestructura y modelo financiero a ser presentado a los distintos grupos de acreedores durante las siguientes dos semanas para negociarlo durante el mes de agosto y presentar una propuesta de convenio concursal a principios de septiembre. La empresa de Rodrigo Lebois espera ordenar sus pasivos que ascienden a unos 75 mil millones de pesos durante el mes de septiembre u octubre, en un segundo periodo de conciliación. Entró a concurso mercantil apenas hace siete meses.

EL 26 DE junio se cumplieron dos meses que la Fiscalía de Quintana Roo aseguró el hotel Haven en Cancún. Hace seis años fue construido ilegalmente en un predio que no era propio. A la fecha se han recibido más de 10 resoluciones en contra por parte de la autoridad debido a que la familia de Juan Llull despojó de un predio de 48 hectáreas al fallecido Sergio Herrera. Promotora Rancho San Miguel, empresa bajo la cual operan los españoles en México, se las ha ingeniado para que el hotel de 300 llaves siga operando a pesar de tener todos los sellos de clausura. Recientemente dejó la Fiscalía Oscar Montes de Oca y en su lugar entró Raciel López. Viene otra ofensiva de los afectados, sobre todo con el arranque de la temporada vacacional.

ALDO DÍAZ, CABEZA visible al frente de Ethomedical envió una carta aclaratoria en la que señala que sólo encabeza esa empresa y que siempre se han conducido con apego a la legalidad y cumpliendo las normas en todos y cada uno de los procesos de compra.

Afirma que en los u´ltimos tres an~os Ethomedical ha reducido su participacio´n en los contratos con el gobierno federal. “En 2021 vendimos poco ma´s de 356 millones de pesos; en 2021 fueron 301 millones y en 2023 no hemos tenido ningu´n contrato”. Que se conducen bajo estrictas normas de cumplimiento y que cuentan con la certificacio´n ISO 9001 porque consideran que dar un excelente servicio con la mejor calidad y los te´rminos ma´s competitivos redunda en mejores servicios para millones de familias.

ALGUIEN EN LA 4T debe llamar a la prudencia política al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. Pero también dentro de la Conferencia Episcopal Mexicana al obispo de Apatzingán, Cristobal Ascencio García.

A su propuesta de un día de luto hizo enojar al gobernador y éste acusó a los sacerdotes de encubrir a los narco delincuentes. La reacción no se hizo esperar y el sacerdote de Apatzingán, el padre Gregorio López Gerónimo, responsabilizó al gobernador Ramírez de la muerte de Hipólito Mora. La pregunta que todo mundo se hace es dónde está el subsecretario de Gobernación, César Yañez, quien lleva la relación con las iglesias. Y peor aún: donde está la dizque secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.

