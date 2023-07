El análisis de la fuerza del Presidente tendría que pasar necesariamente por la reflexión de que es más fuerte la generosidad que el egoísmo, más poderosa la empatía que el odio y más fructífera la confianza que la desconfianza; y es que el pueblo de México confía en AMLO un hombre con convicciones y una moral completamente opuesta a los que presidieron la oscura noche del neoliberalismo en México. Personajes que dejaron un país inmerso en la corrupción, la violencia, la desigualdad.

Por eso resulta tan fortalecedor, incluso insólito que un Presidente sea capaz de adoptar puntos de vista inusitados, o como diría Pablo Picasso: “Otros han visto lo que es y preguntan por qué. Yo he visto lo que podría ser , y me he preguntado por qué no”.

En 2006 un fraude electoral le arrebató el triunfo, y seis años después, en 2012 la historia se repitió, hasta aquel 1 de julio de 2018 en que finalmente ganó las elecciones con 30 millones de votos y con ello el pueblo mexicano derrotaba la antidemocracia de la mano ahora de un jefe de Estado que cuando joven, allá por 1977, organizaba programas sociales en la zona chontal de Tabasco desde el Instituto Indigenista.

Desde entonces sus ideales fueron fortalecer la democracia, erradicar la corrupción y rehacer el tejido de la moral pública. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo, como código de conducta y de vida. AMLO abandera lo que queríamos para la transformación del país. La resistencia al cambio es dura; su fortaleza y liderazgo es superior.

Desde su natal Tabasco un día escribió: “Trabajar de 1977 a 1982 en la zona indígena chontal de Tabasco fue para mi una experiencia extraordinaria. Allí echamos a andar programas sociales integrados y logramos mejorar las condiciones económicas y sociales de los pueblos. Allí comprobé que , con una política de apoyo a la gente pobre, siempre se logran buenos resultados: los indígenas tuvieron dónde sembrar porque adquirimos buenas tierras y se les entregaron; pusimos en marcha un programa para rehabilitar zonas pantanosas mediante la tecnología tradicional chinampera , como en Xochimilco, lo que llamamos camellones chontales, se creó un programa de crédito a la palabra para la ganadería y la agricultura. Me tocó fundar las escuelas secundarias de la zona, así como los centros de salud y hospitales, construimos viviendas y caminos; introdujimos agua potable y organizamos cooperativas de consumo y de transporte”.

Todo lo anterior de la mano del pueblo. El pueblo, el pueblo, siempre el pueblo… avanzando siempre sobre un mismo eje: por el bien de todos primero los pobres.

El pueblo de México lo reconoce como uno de los suyos, como un líder que conoce la problemática social porque la ha vivido.

Al Presidente le gusta citar un fragmento de un texto inédito escrito por don Julio Scherer García hace 18 años que a su decir: “parece dirigido a narrar el interesante tiempo que nos ha tocado vivir”.

El periodista y fundador de la revista Proceso escribió que: “Una nación quebrantada por su corrupción interna, su analfabetismo masivo, su inequidad brutal , su miseria vergonzosa, como es el caso de México, sólo puede fortalecerse en los valores”.

AMLO está creando y nos está dejando a través de la Cuarta Transformación una patria con dignidad, justicia, soberanía, democracia que continuará, y como ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum recientemente: “Continuidad de la 4T significa mantener la orientación de la economía moral frente al neoliberalismo. Continuidad significa seguir construyendo una sociedad cada día más justa y menos desigual, asumiendo plenamente la irrenunciable responsabilidad social del Estado bajo el eje rector de que por el bien de todos primero los pobres".

Tiene la habilidad de triunfar en las tareas que se propone realizar. Su perseverancia lo llevó a la presidencia de la República después de dos derrotas. Lo odian o lo aman. Lo rechazan tajantemente o lo apoyan de manera incondicional. No hay medias tintas. Quien fuera el líder fundador de Morena en 2014- 2015, es un hombre austero y lo ha demostrado en su persona y en su administración, en el ejercicio de las políticas públicas.

Su ideología política está fincada en una eficaz estrategia de comunicación, con fuertes lazos de identificación colectiva y emocional. Dueño de un gran carisma, AMLO es el líder del movimiento transformador que ya no tiene vuelta atrás. Un hombre de principios y líder por naturaleza que ejerce una atracción especial hacia aquellos que lo siguen.

Como lo explica Rosendo Bolivar Meza, profesor investigador del Instituto Politécnico Nacional en su ensayo Liderazgo Político: el Caso de Andrés Manuel López Obrador, López Obrador ha logrado que su visión política sea compartida por amplios sectores sociales, algunos de los cuales convergen en MORENA. La fuerza de su liderazgo radica en la combinación de su ideología política y su biografía personal con el contexto histórico y social en el que este líder político ha desarrollado su carrera.

Como líder político, sus acciones se han orientado hacia la lucha social y al apoyo a las causas populares, buscando la instauración de un Estado de bienestar social opuesto al modelo neoliberal, y además ha tenido la habilidad de evitar la confrontación y disidencia al interior de MORENA y entre los aspirantes a la Coordinación de los Comités de Defensa de la 4T.

Lo dije, lo sostengo y lo canté en mi recorrido hacia el Zócalo con motivo de los 5 años del triunfo de la 4ta Transformación: …¡Es un honor estar con Obrador!

POR CÉSAR CRAVIOTO ROMERO

SENADOR DE LA REPÚBLICA POR LA CIUDAD DE MÉXICO

@CRAVIOTOCESAR

