Deudas hondureñas que afectan a mexicanos

Tome nota sobre este tema y los invito a no perderlo de vista. El arbitraje de inversión presentado por JLL Capital contra el gobierno de Honduras ha generado un nuevo capítulo en la creciente controversia sobre las políticas y regulaciones que afectan a los inversionistas extranjeros en el país centroamericano.

Resulta que la firma mexicana de inversión, cuya operación en Honduras está bloqueada desde 2018 por una disputa local con su filial CA Capital, un prestamista no bancario hondureño, busca una indemnización por parte del gobierno de aquel país por la cantidad de 380 millones de dólares en un proceso de arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, ya que alega se violaron protecciones a la inversión extranjera, además de señalar al estado centroamericano de no impedir el tráfico de influencias.

Todo inició cuando los socios minoritarios de CA Capital, Enrique Bello Roch, quien también funge como presidente de la Sección Internacional para Centroamérica y el Caribe del COMCE, Pedro Specia y Carlos Max Paguagua, recurrieron al despacho Hernández y Asociados, vinculado al ex coronel y abogado Amilcar Hernández, hermano del ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado, así como a Jacobo Humberto Salandia y al juez Raymundo Gradiz Vilorio, implicados en otro expediente de corrupción; en un intento por tomar el control de la empresa de manera ilegal y así hacerse de los fondos proporcionados por JLL.

En respuesta, la fondeadora presentó una querella criminal por el delito consumado de estafa impropia agravada en sus modalidades de falsa atribución de facultades, de disposición y fraude procesal en contra de Bello Roch, Specia y Max Paguagua, quienes actualmente se encuentran prófugos de la justicia.

Por su parte, la administradora provisional de CA Capital, impuesta por las autoridades hondureñas, Walenka Medina Ferrera, ya fue encontrada culpable por el delito de encubrimiento el pasado 24 de abril, por la juez Karla Romero Dávila; sin embargo, pese a la acusación, aún ostenta su cargo como administradora judicial.

En 2019, durante la instauración de la administración judicial, CA Capital otorgó préstamos a más de 30 mil trabajadores por un monto superior a los 50 millones de dólares. A pesar del tiempo transcurrido, aún se presentan numerosas denuncias ante la Dirección General de Protección al Consumidor en Honduras, las cuales provienen de personas que, a pesar de haber pagado por completo sus créditos, continúan con la aplicación de descuentos en sus salarios.

De hecho, el nombramiento de Medina Ferrera y la huída de los otros accionistas minoritarios, llevan a JLL a asegurar que Amilcar Hernández, gracias a su poder, presionó indebidamente al tribunal para que fallara a favor de los inversores minoritarios. Se cree que su influencia ha trascendido administraciones, ya que a pesar del cambio de gobierno en Honduras, en febrero de este año la administración de la sucesora de Hernández, Xiomara Castro, se negó a pagar 3,000 millones de lempiras (122.19 millones de dólares) en otro proceso de arbitraje iniciado por una firma estadounidense, al asegurar que una "red de corrupción público-privada" había perjudicado a la nación.

Esta es la segunda demanda contra Honduras presentada ante el CIADI en menos de un año, luego de que en diciembre de 2022, la compañía estadounidense Honduras Próspera, Inc. anunciara que presentaría una demanda de arbitraje internacional contra el gobierno de aquel territorio nacional por la eliminación del sistema conocido como ZEDE. Algunos analistas afirman que esto arroja dudas sobre la capacidad del país centroamericano para atraer inversiones extranjeras. Ojo aquí.

Logística eficiente

En el mundo globalizado de hoy, los puertos son los núcleos vitales de logística y el Puerto Lázaro Cárdenas no es una excepción a esta norma. Ubicado estratégicamente y conectado de manera óptima con los principales centros económicos de México, este puerto es un hub logístico crucial en el país. Por ello, es de celebrarse la eficiencia y dedicación de las operadoras que trabajan allí. Un ejemplo sobresaliente es Hutchison Ports, dirigida en América Latina y el Caribe por Jorge Magno Lecona, y su terminal LCT que recientemente demostró un rendimiento excepcional en términos de manejo y entrega de contenedores de importación, luego de romper un récord histórico en el Sistema Portuario de Lázaro Cárdenas al entregar 804 contenedores en un solo día. HPH LCT no sólo mostró su habilidad para responder a la creciente demanda de servicios de importación, pues de hecho, en las últimas cuatro semanas mostró un crecimiento de más del 60% en el número de cajas de importación llenas, sino que también reafirma su compromiso con la excelencia y la eficiencia operativa, al registrar un cumplimiento de entregas de más del 85% en menos de dos horas.

Corre, Adán Augusto, corre

Parecería que falta mucho tiempo para el 28 de agosto, fecha límite para que las corcholatas realicen sus asambleas por todo México en busca de simpatías para hacerse de la Coordinación Nacional para la Defensa de la 4T, es decir, la eventual candidatura de Morena por la presidencia, pero quien parece no perder el tiempo es Adán Augusto López, que no ha parado en sus recorridos, hasta el momento en más de 12 estados, hecho que lo coloca como puntero en estas actividades informativas.

Nos cuentan que el ex secretario de Gobernación ha sido muy bien recibido por la gente y que ha tenido respuesta masiva en sus eventos, esto porque conecta con los ciudadanos debido a que, fiel al ejemplo de su mentor, sabe escuchar las peticiones y necesidades de las personas que lo abordan en sus trayectos. Su cercanía con la gente no es nueva, lo trae desde que caminaba al lado de Andrés Manuel López Obrador, cuando conoció esta manera de hacer política cercana al pueblo, cosa que al parecer no se les da tanto a las otras corcholatas.