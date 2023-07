Cuentos, historia y alegría

En mi niñez no teníamos televisión en casa y los libros siempre estuvieron en la cima de la pirámide del entretenimiento. Recorrí, por ejemplo, las páginas de muchas biografías y toda la colección de Emilio Salgari, que —con un pequeño impulso de la familia— dio rienda suelta a mi imaginación. Tenía un amigo imaginario, el pirata don Julián, con quien emprendí varias aventuras marítimas que avivaron mi pasión por el agua y el mar.

Para muchos niños en México, hacer amigos como don Julián no es tan fácil como lo fue para mí. El motivo no es la falta de imaginación, sino la falta de acceso a libros que los inspiren y a espacios donde puedan acercarse a mundos y personajes desconocidos. Muchas bibliotecas escolares, en los colegios que tienen la suerte de contar con una, están en condiciones deplorables, si no es que abandonadas.

La falta de recursos para las bibliotecas en el país a menudo se justifica con el argumento de que hay otras necesidades más apremiantes. No obstante, este punto de vista pasa por alto dos aspectos clave. El primero es que promover la lectura en el ámbito escolar es una de las herramientas que tenemos para mitigar el enorme rezago académico en la materia de Español, en particular las dificultades que tienen los estudiantes para comprender un texto.

El otro es que la biblioteca, como la escuela en general, es más que un lugar de aprendizaje en el que vale la pena invertir. Ejemplo de ello es el proyecto que tiene el colegio público Andalucía, ubicado en Sevilla, España, en uno de los barrios más pobres de ese país. La directora y un grupo de docentes adaptaron un viejo almacén para convertirlo en biblioteca y poner este espacio en el centro de las actividades del colegio.

Reporta El País que, en Fantasía, como los estudiantes nombraron la biblioteca, “se organizan tertulias literarias donde los niños analizan y conversan sobre los libros de autores clásicos que ellos mismos seleccionan”, además de “encuentros con los escritores de los libros que han leído durante el curso”. Por su contribución al “trabajo en las aulas y fuera de ellas, abriendo su puerta a toda una comunidad en riesgo de exclusión social”, la biblioteca recientemente fue reconocida con el Premio Nacional de Fomento a la Lectura.

Llegó el momento de acercarse a las autoridades educativas y susurrarles la contraseña que hay que pronunciar para entrar a este mundo mágico: “Biblioteca Fantasía, cuentos, historias y alegría”.

En lo personal, aprovecharé el verano para explorar otros mundos, en el agua y fuera de ella, en los libros y fuera de ellos. Felices vacaciones, queridos lectores.

Nos reencontramos en septiembre.

POR ANTONIO ARGÜELLES

COLABORADOR

@MEXICANO_ACTIVO





