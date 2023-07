Volveremos a tomar las armas, advierte hermano de Hipólito Mora

*Mucho ruido y pocas nueces. Desde muy temprano ayer domingo Enrique de la Madrid anunció que por la tarde, que resultó ser la noche, habría de dar a conocer un mensaje importante y todo mundo empezó a especular que se bajaba o no de la contienda por La Grande. No pasó nada, de la Madrid reiteró que sigue en la lucha por la nominación opositora. A ver cómo le va frente a Xóchitl.

*Fue el ejército el que permitió que Los Viagra vinieran aquí, a La Ruana, a matar a mi hermano y si el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla no nos da seguridad volveremos a tomar las armas, dice Guadalupe Mora, hermano del ex líder de autodefensas Hipólito Mora, acribillado por gatilleros que lo tenían amenazado y que ya habían atentado contra su vida en dos ocasiones anteriores. Horas después de haber sepultado los restos de su hermano sin el mínimo de seguridad estatal o federal, aseguró que “hay muchachos dispuestos a retomar la lucha armada aquí en el pueblo, ya los sacamos de la región en 2013 y lo podemos volver a hacer”. Guadalupe Mora menciona que ya le han ofrecido regresar a la lucha contra los cárteles que siguen extorsionando, secuestrando, matando a productores de cítricos como su hermano y aguacateros, exigiendo derecho de piso hasta a comercios menores como las taquerías de birria de la región, a quienes cobran 200 pesos diarios por permitirles trabajar. Todo está en manos del gobernador, afirma Guadalupe. A ver si ahora lo escuchan.

*Y en su gustada sección Las Vaciladas del Bienestar, tenemos que a pesar que hace un año se realizó la “Inauguración Simbólica” de la Refinería de Dos Bocas, con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa, el director general de PEMEX Octavio Romero, la secretaria de energía Rocío Nahle y los secretarios de la Marina Rafael Ojeda y la Defensa Luis Cresencio Sandoval, entre otros, con la promesa de que en un año ya estaría produciendo las esperadas gasolinas que ayudarían a reducir las costosas importaciones del hidrocarburo, resulta que siempre no porque todavía no han quedado listas las plantas de coquización y vacío, están retrasadas la calibración, montaje y conexión de válvulas de seguridad, transmisores, y una larga lista de elementos técnicos que ha sido revelada por la paraestatal. Debido a que la Olmeca debió haber empezado a refinar 170 mil barriles de crudo al día desde diciembre de 2022, lo cual evidentemente no ha ocurrido, y que su costo se ha disparado al doble al pasar de un presupuesto inicial de casi 9 mil millones de dólares a ¡18 mil millones de dólares!, el presidente está más que furioso con la encargada de la obra Rocío Nahle, quien le vendió la idea original, pero ahora está más interesada en lograr ser la candidata de Morena al gobierno de Veracruz, de donde ni siquiera es originaria. Lo más grave del asunto es que como van las cosas López Obrador no verá en su sexenio la operación plena de Dos Bocas, que es una de sus obras insignia, porque a alguien se le pasó el detallito de que está instalada frente a aguas someras, lo que impide la llegada y salida de buquetanques de gran calado.

*En un evento por los rumbos de Polanco, hoy hará oficial su salida del PRI el senador Miguel Ángel Osorio Chong, quien se cansó de las marrullerías, la ineficiencia y el favoritismo hacia los suyos del dirigente nacional Alejandro, Alito, Moreno, quien convirtió al partido en un instituto perdedor, un club de Tobi en el que sólo caben sus cuates e incondicionales. Con su salida, Osorio Chong se suma a las más de 150 mujeres que determinaron dejar las filas del tricolor hace algunos días, y en pasillos de Insurgentes Norte se comenta que ya en Movimiento Ciudadano lo esperan. De este nuevo abandono, seguramente, Alito y los suyos dirán lo mismo cuando hace unos días se les fueron docenas de militantes de Hidalgo, entre presidentes municipales, legisladores y hasta el ex gobernador Omar Fayad: “son gente corrupta, oportunista, que nunca quiso al partido y que sin ellos no se pierde nada”.

*El doctor en derecho Roberto Rosas, profesor e investigador de origen mexicano, demandó a la Universidad de San Antonio, Texas, reconocida por el gobierno federal estadounidense como una institución educativa al servicio de la comunidad hispana, ya que ha sido víctima de hostigamiento, violación a sus derechos laborales y discriminación racial por ser mexicano y por su edad (79 años). Estudiantes, padres de familia, personas de diversos sectores sociales y de la propia comunidad universitaria, así como profesionales de la abogacía en San Antonio y otras ciudades, han expresado su apoyo al profesor Rosas, porque ha sido objeto de acciones vindicativas, crueles que buscan humillarlo. Deseamos éxito en este difícil momento al profesor Rosas.

