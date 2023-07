Del Mazo a priistas: defiendan el legado, sobre todo vs. Alito

Para la foto y copy en Twitter, fue una reunión de trabajo por las familias mexiquenses entre el Gobernador del Edomex y el Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso local. La realidad: fue un desayuno “de cuchillos largos”, donde Alfredo Del Mazo se comió a Alejandro Alito Moreno, su dirigente nacional.

Hace unos días (el miércoles pasado), el Gobernador Alfredo Del Mazo se reunió en privado, por primera vez desde la elección que acaban de perder, con los 23 diputados en funciones del Grupo Parlamentario del PRI en ese Congreso local.

Lo único que se sabe de ese encuentro hasta ahora es lo que publicó el Mandatario estatal en su Twitter: “Me dio mucho gusto reunirme con las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI, con quienes hemos trabajado juntos para apoyar a las familias mexiquenses”.

Lo que no dijo y no se sabía hasta ahora es que en esa reunión defendió su cuestionado compromiso con los colores de su partido partido y con la campaña perdedora de la priísta Alejandra Del Moral, y donde recriminó el trato “mezquino” de Alito Moreno al grado de pedir a sus diputadas y diputados locales cuidarse… pero no de MORENA, sino de Moreno.

El menú

La reunión -en el Salón Federalismo de la Secretaría del Campo- tuvo como convidados al Secretario de Gobierno, Luis Felipe Puente, y el dirigente estatal del PRI, Eric Sevilla, además del Gobernador y de los miembros del Grupo Parlamentario local. De entre éstos, destacó una ausencia: Alejandra del Moral, quien además de ser ex candidata en la reciente campaña es diputada local del PRI con licencia.

Otros legisladores con licencia (el cargo es irrenunciable, aunque la licencia sea definitiva) sí estuvieron en la reunión, como Leticia Mejía, quien estuvo en el desayuno, acompañando a su suplente, quien está actualmente ocupando la curul. Pero no así Del Moral.

En el desayuno, de entrada sirvieron en manteles largos la defensa del compromiso. De acuerdo con relatos del encuentro, Del Mazo hizo una exposición mesurada y elegante (fiel a su perfil) en la que aseguró que nada está más alejado de la realidad qué decir que entregó la entidad a Morena y que no apoyó la campaña del PRI ni a su candidata.

Las fuentes refieren que el Gobernador recordó que fue él quien invitó a Del Moral a su gabinete, quien apoyó su nombramiento como dirigente estatal, quien la colocó al frente de su programa estrella (la Tarjeta Rosa) en su faceta de Secretaria de Desarrollo Social, quien la defendió ante Alito para ser la candidata -aún cuando el dirigente nacional tenía otra preferencia- y quien la nombró Coordinadora en Defensa del Estado de México, para blindar su precandidatura y llevarla a buen término, y evitar lo que Alito le hizo al entonces Gobernador Omar Fayad en Hidalgo, a quien le impuso a Carolina Viggiano como candidata (quien perdió) aún cuando el Mandatario tenía designado a Israel Félix, alcalde en Mineral de la Reforma, lo cual dejó una estela de fracturas.

De segundo tiempo, se sirvieron los repartos de culpas. Sin lugar a dudas, Del Mazo puso nombre y apellido al “mezquino” que ha fomentado las críticas en su contra: Alejandro Moreno. Y les hizo una atenta recomendación-advertencia a las y los legisladores priistas: defiendan el legado. Hay logros el PRI, les dijo. Hay triunfos del partido en el Gobierno, todavía hoy. Pero además, el legado comprende distritos locales, federales, ayuntamientos, sindicaturas y regidurías, todo ese patrimonio de representación popular debe ser defendido principalmente contra Alito Moreno, advirtió Del Mazo, de acuerdo con la recreación del encuentro, pues el dirigente nacional no tendrá empacho, dijo, en negociar cualquier espacio con la 4T, buscando sólo su beneficio personal: “como ya lo hizo antes”. Por eso, dijo, perdieron grosor en la Cámara de Diputados.

De colofón, el toque dulce del desayuno vino cuando el Gobernador pidió que continuaran dando todo su respaldo al coordinador del Grupo Parlamentario, Elías Rescala. Pero para entonces, ya varios tenían la lengua escaldada de los agrios señalamientos, y terminaron de desayunar en silencio.

POR HUGO CORZO

HUGO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@HUGO_CORZO

