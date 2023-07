Venden candidaturas en Morena

Vividores pusieron en subasta candidaturas de Morena a alcaldes, diputados federales y locales. Es tal el escándalo en la entidad, que el líder local morenista, Carlos Molina Velasco, pidió que no se dejen sorprender. Lo delicado es que no se ha dado “vista” al líder nacional, Mario Delgado, quien debería poner denuncias penales, no sólo en la entidad que gobierna Rutilio Escandón, sino en otras de bandera guinda.

OAXACA: La Suprema Corte le propinó un zape entre ceja y ceja al gobernador Salomón Jara (Morena), quien quiso borrar al Tribunal de Justicia Administrativa, con una burda maniobra legislativa de mayoría morenista. La SCJN le frenó sus ansias de poner a magistrados “carnales” para que no investiguen los contratos que están sumidos en la opacidad y en asignaciones directas. En venganza, ordena detener a personal del Tribunal. Además de golpista, represor.

NUEVO LEÓN: Ayer se reunió Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, con el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. Dicen que tiene una senaduría amarrada para 2024. Otros lo candidatean para la Presidencia. Le falta madurar y podría ser una excelente opción para el 2030. Si Dante lo perfila ahora, sólo lo desgasta. Por cierto, el gobernador, Samuel García, no se piensa subir en una aventura presidencial donde tiene mucho que perder; su esposa Mariana Rodríguez pinta para una diputación. Es capital político naranja.

JALISCO: Para evitar fisuras en las filas de Movimiento Ciudadano, el senador Clemente Castañeda y el alcalde de Guadalajara, dos poderosos aspirantes a la gubernatura, dan señales de que van en bloque. Amarres políticos, para ir en su solo bloque.

GUANAJUATO: El director del INDEP, Ernesto Prieto, clama, con mucho ruido, la rifa a través de la Lotería, que dirige otra aspirante a gobernadora, pero en Morelos, Margarita González Sarabia, de la casa que usaron Felipe Calderón y la familia de Enrique Peña Nieto, para descansar en Cancún. Dicen que cuesta 10.5 millones de dólares. Prieto, todo lo que hace tiene como fin el lograr la candidatura de Morena a la gubernatura guanajuatense.

SLP: El alcalde de Matehuala, Iván Estrada, fue detenido por agentes estatales luego de que se difundieran audios donde habla, presuntamente, con un líder del crimen organizado. Puro ruido, ya que fue dejado en libertad por órdenes del fiscal José Luis Ruiz; sólo le hicieron una prueba de voz. Ahora, todo es más confuso. ¿Es o no su voz? ¿Habló con criminales? ¿Cuál es el futuro jurídico de Iván?

CHIHUAHUA: Productores agrícolas en el noroeste del estado que gobierna Maru Campos, sufren los apagones que les receta la CFE todos los días. No hay justificación técnica y la arrogancia de los empleados de Manuel Bartlett, es insultante para quienes viven del bombeo de agua para producir alimentos. El pretexto de la empresa de talla mundial, es la fuerte demanda de energía por el uso de los aires acondicionados. ¿Y, los alimentos apá?

