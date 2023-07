Democracia bajo presión

El panorama para el Instituto Nacional Electoral no es el mejor. A las pre-precampañas que no están contempladas en la ley electoral se suma un presidente de la República que no acata las resoluciones para el equilibrio de la contienda y ahora, más actores políticos que se suman al linchamiento. Nunca desde la creación de los órganos electorales ciudadanos se había violado tanto la ley.

Los indicios del debilitamiento del actual INE se pueden rastrear al día en el que los nuevos consejeros fueron seleccionados por medio de tómbola, donde resultó como consejera presidente Guadalupe Taddei Zavala. Unas semanas después y en medio del proceso adelantado para la sucesión, Taddei y los once consejeros acudieron a Palacio Nacional para reunirse por primera vez con Andrés Manuel López Obrador, un hecho inédito en esta administración.

Este martes, mandatarios de la Conferencia Nacional de Gobernadores, órgano hoy cooptado por Morena, también se reunieron con los consejeros. En un hecho igual sin precedentes, las y los periodistas que cubren la fuente del INE, fueron “encerrados” para no ser testigos. Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, pidió a Guadalupe Taddei que la reunión fuera privada. No era para menos: el encuentro originalmente pactado para tratar temas de seguridad y presupuesto fue aprovechado para lanzar recriminaciones al árbitro.

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo

encabezaron los reclamos, que incluyeron la petición de que el INE respete “la libertad de expresión del presidente” en sus mañaneras y que el instituto deje de “intervenir” en el proceso interno de su partido para elegir a futuro candidato o candidata a la presidencia.

Este es un mensaje que se da justo cuando el Instituto lanzó lineamientos para fiscalizar los procesos internos y emitió medidas cautelares contra AMLO por los ataques desde la mañanera a Xóchitl Gálvez y la difusión de encuestas donde da por hecho el triunfo de Morena en la elección presidencial del próximo año.

Hubo molestia de tres consejeros por el tono de los gobernadores, en particular de Dania Ravel, Claudia Zavala y José Martín Faz. Este último me dijo en entrevista que los reclamos de los mandatarios ni siquiera correspondían al INE, sino al Tribunal Electoral, por lo que estaban fuera de lugar.

Al comportamiento grosero de Sansores, Durazo y Jara se van a sumar otros gobernadores que abiertamente van a desafiar al INE y a los órganos locales electorales, que se encuentran en un riesgo financiero y dependen de las contribuciones presupuestales de los gobiernos estatales. No será raro que por ahí los vayan a apretar, como ya ocurrió con el propio INE y el Instituto Electoral de la Ciudad de México.

La combinación de falta de recursos, nada de respeto e incumplimiento a la ley le darán un golpe fuerte a la certeza de las elecciones, más si las encuestas comienzan a cerrarse. Aunque nos queda el Tribunal, será un fuerte riesgo a la democracia.

POR CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ

COLABORADOR

@carloszup

