La patraña del atentado imaginario

En muchas ocasiones me he referido en este espacio al hábito casi patológico de mentir que tienen los opositores de AMLO y la 4T, así como su inmensa creatividad para inventar patrañas de todo tipo tratando de mancillar la imagen del Presidente. También he resaltado la manera en que cada una de esas mentiras han ido cayendo por su propio peso al paso del tiempo, como cuando decían que México se iba a volver como Venezuela o Cuba, o cuando quisieron vender la idea de que planeaba reelegirse y perpetuarse en el poder. Una a una se han ido cayendo sus calumnias y, como era de suponer, después de tragarse sus palabras no han tenido la más mínima honorabilidad de retractarse y pedir disculpas públicamente, sino que, además, de la mano de sus seudoperiodistas que no ejercen periodismo sino activismo de oposición, inventan nuevas mentiras.

Ahora a un grupo de esos seudoperiodistas y seudointelectuales afines a la oposición se le ha ocurrido el dislate de que la inminente candidata de los corruptos del pasado, Xóchitl Gálvez, podría ser víctima de un atentado ordenado, o cuando menos incitado por AMLO.

Por donde quiera que se le vea se trata de una verdadera calumnia sin más sustento que la mala fe de sus autores. Así como en la pandemia los opositores parecían desear que hubiera miles y miles de muertos para poder atacar a AMLO, ahora pareciera que desean a toda costa un atentado semejante para poder acusarlo de ser el autor intelectual.

Lo que debe llamar la atención es que, en su desesperación, las calumnias de los opositores van cada vez más lejos e implican cada vez más violencia y agresividad verbal e incluso conceptual; ahora no sólo quieren hacer ver a AMLO como un autoritario sino incluso como un asesino y para eso llegan al grado de comparar un hipotético (yo diría más bien fantasioso) atentado contra Xóchitl con el homicidio de Colosio, lo que resulta no sólo atroz, sino verdaderamente irresponsable.

Para esos seudoperiodistas devenidos activistas opositores, el hecho de que AMLO llame corruptos a los corruptos y que exhiba sus mentiras y sus calumnias significa incitar a la violencia, pero lo cierto es que no tienen un solo elemento, uno solo, con el cual sostener que AMLO podría ordenar o incitar un atentado contra persona alguna y por eso, desde este espacio, afirmo que se trata de una vil, vulgar y malintencionada calumnia y una sucia treta más de los opositores a la 4T.

Si algo ha caracterizado al movimiento de la Cuarta Transformación ha sido su lucha pacífica; llena de ideas, sí, de intensidad, sí, incluso de disensos internos, sí, pero siempre pacífica.

Está más que claro que si fuese un movimiento violento, esa violencia se habría desatado desde el fraude de 2006, pero jamás fue así ni lo será, porque quienes formamos parte y quienes siguen a AMLO y a este movimiento somos gente pacífica, no asesinos ni integrantes de grupos de choque, como los Halcones formados por el PRI, ni como el Yunque del que forman parte muchos panistas. Ellos sí tendrían mucho que confesar sobre sus grupos violentos afines.

POR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA

PAL