España: disonancia frente a expectativas

No importa la nacionalidad. Se celebra —al menos en mi caso—, que los extremos no ganen. Sean de izquierda o de derecha. Que el gobierno no se convierta en un “diálogo” de fanáticos que en el fondo no buscan entender los términos negociación y comunidad.

Las elecciones del 23J en España terminaron con más sorpresas de las que esperaban todos. Por parte del PP (Partido Popular) de derechas, se ganó, pero no como se creía, y deberá pactar para poder hacer gobierno.

No entraré en las diferencias que tienen el sistema mexicano y el español, cómo es el que allá sea posible convocar a elecciones y que, con este resultado, probablemente se tendrá que hacer una nueva convocatoria a las urnas para finales de este año (sí, en mi opinión, el escenario que se dibuja para España es el de bloqueo de las fuerzas políticas y repetición de elecciones). Pero lo que sí es necesario tomar como lección es que nunca se debe cantar victoria antes de conocer los resultados. Las opiniones y decisiones de los votantes cambian (o se mantienen escondidas hasta el final). Y las expectativas de los partidos deberían ser lo suficientemente apegadas a ese sentir para saber qué esperar en las elecciones, pero no siempre es así.

En México también, ya desde ahorita y de cara a los comicios del 2024, se palpa un cambio en las intenciones de los ciudadanos. Lo que parecían unas elecciones casi seguras para la Presidencia por cuanto a Morena y la 4t, ahora han tenido al menos que dar cabida a la interrogante de si es posible tener un cambio de régimen. Sin duda las expectativas son altas por parte de una parte de la ciudadanía y al mismo tiempo Morena ha disminuido las propias (mientras que el Frente opositor no las ha incrementado).

En el mismo sentido, las expectativas que ha impulsado Xóchitl Gálvez en la oposición, y más ella que en los partidos, para los grupos de ciudadanos tampoco deben quedar solo en “expectativas” o en un “sentimiento de victoria”. Quienes consideren que ella o cualquier posible candidato de la oposición puede ganar, deben trabajar muy duro para que eso suceda (empezando por el incentivar la credencialización y combatir el abstencionismo). De otra forma, las expectativas se pueden tornar —más que seguro— en desilusiones.

Y es en relación a esto que describo que los resultados de los comicios de España nos dejan varias lecciones:

a) Somos muy afortunados de contar con el INE, al menos como ha funcionado hasta el 2021. Se llegó rápidamente a conoce resultados y la certeza en torno a ellos, y el hecho de conocerlos sirvió a ganadores y a perdedores. Una institución seria, autónoma y que se sustenta en el trabajo de profesionales y de los propios ciudadanos es fundamental. ¿Se imaginan el 2024 con resultados muy cerrados, tipo los de España, sin el INE y sin la confianza ciudadana depositada en ese órgano electoral?

b) Los grandes perdedores fueron las casas encuestadoras. Daban una ventaja inmisericorde al PP y a la extrema derecha, pero fallaron. No es la primera vez que esto sucede (tanto en España como en el mundo democrático); urge seguir mejorando y especificando variables que expliquen esto que le sucede a muchas empresas demoscópicas. ¿Por qué NO están entendiendo la decisión ciudadana? Pero más importante, ¿qué se puede hacer al respecto para mejorar metodologías y ejercicios?

c) Negociación. En la vida y en la política es necesaria la negociación como regla y el diálogo como mecanismo de acercamiento para hacerlo posible. Trabajar en la soledad y en la comodidad de la mayoría es mala consejera y no puede durar para siempre. En el caso del país europeo es claro: si no logran el diálogo en España, no podrán formar gobierno, lo que implica costos (económicos, sociales y políticos) altos.

d) No funciona la idea de partido único o de los que buscan excluirse de todo y navegar solos (ahí te hablan, MC). Nos acercamos a un mundo cada vez más dependiente de alianzas, de gobiernos de coaliciones, de inestabilidades, de relevos y alternancias electorales —así sean por momentos—, para gobernar.

Las expectativas pueden tornar una victoria como la del PP en una forma de derrota al haberse ufanado de un triunfo mayor antes de tiempo. Lo mismo puede decirse con respecto al PSOE (Partido Socialista Obrero Español), si bien atenuado porque quedó en segundo puesto, con dos curules más y evitando la paliza que se esperaba.

Todos debemos poner atención.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

PAL