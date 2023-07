Del ridículo a la ignorancia. El absurdo intento de juicio político contra ministros de la SCJN

En los últimos meses, México ha sido testigo de un ridículo y absurdo intento de juicio político contra varios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha generado el nuevo espectáculo circense en el ámbito político y jurídico del país. Lo preocupante del asunto no es la consecuencia legal de este circo, sino los constantes ataques a la independencia del poder judicial y los mecanismos de balance de poder en el sistema democrático mexicano.

El intento de juicio político, promovido por algunos deleznables actores políticos, lo justifican bajo la premisa del hecho que los ministros de la Corte no deben gozar de un sueldo mayor que el del presidente, lo cual es absurdo, ya que el presidente no resulta más importante que un ministro de la Corte. Simplemente tiene otras obligaciones, y también es un servidor público. Entiendo que por congruencia ningún empleado del poder ejecutivo deba ganar más que su jefe, sin embargo, cuando se trata de otro poder de la República no es así. La propia Corte señaló la razón de por qué las percepciones que reciben los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pueden ser diferenciados ni pueden ser disminuidas por actos provenientes de otros poderes. Precisamente el espíritu del legislador fue evitar exactamente eso, que para evitar que los ministros voten en conciencia los amenacen con bajarle el sueldo.

La realidad de este nuevo circo mediático es en relación a decisiones tomadas por los ministros de la SCJN en casos específicos en contra del deseo presidencial. Sin embargo, es crucial recordar que el juicio político es un mecanismo excepcional, establecido para casos graves de corrupción o faltas graves en el desempeño de sus funciones y manejo de los recursos de acuerdo al texto constitucional, y no debe ser utilizado como una herramienta para atacar a quienes toman decisiones independientes que no agradan al presidente, pero bueno; en este sexenio hemos visto de todo.

La independencia del poder judicial es uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia, ya que garantiza que los jueces y magistrados puedan actuar con imparcialidad, basándose en la Constitución y las leyes, sin temor a represalias políticas o presiones externas. Cuando se cuestiona esta independencia y se intenta destituir a miembros del poder judicial por razones políticas, se socava la confianza en el sistema judicial y se debilita el Estado de Derecho.

El clima político polarizado en el país ha exacerbado aún más esta situación. La instrumentalización del juicio político como una herramienta para desacreditar a los opositores y afianzar el poder político crea un ambiente hostil para el funcionamiento adecuado del sistema judicial y puede tener consecuencias negativas a largo plazo para la estabilidad del país.

Los diputados súbditos del presidente que presentaron la iniciativa de juicio político contra ministros de la Corte por negarse a bajar su salario, ni siquiera es procedente y operante jurídicamente, no existen argumentos basados en ley que sostengan la iniciativa.

La solicitud es improcedente no solo porque carecen de mayoría suficiente en la votación, sino por cuestiones de fondo y legalidad. La Ley Federal de Responsabilidades establece que “no procede el juicio político por la mera expresión de ideas” y que “el ataque a las instituciones democráticas” va en contra del interés público.

Todo lo anterior es un poco más de circo, de discusiones detractoras sin contenido, ni importancia, un poco más del atole con el dedo que el presidente regala todos los días, debátes estériles cuyo objetivo es quitar la atención de la construcción de la candidatura de la oposición, y desde luego de la incompetencia absoluta en el manejo de los temas que realmente importan, en especial la administración pública.

POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI

ABOGADO

PAL