Claudia vs Xóchilt: ¿se acercará a Waterloo?

El oficialismo tomó la decisión equivocada de adelantar el proceso de selección de candidato para la presidencia de la República. Lo anterior, además de ilegal causó una fuerte tensión a la autoridad electoral que fue sometida y avaló el proceso bajo la premisa que no es un acto adelantado de campaña sino un proceso interno del partido, ello propició que la oposición denominada el Frente Amplio por México imitara a su adversario, pero con mejores resultados. Ambos procesos están dando fuertes dolores de cabeza a los órganos electorales los que para mostrar que todavía existen crearon disposiciones normativas enfocadas a generar prohibiciones en la publicidad y la fiscalización, que en mi opinión poco o nulo efecto tendrán. Los lectores se podrán preguntar ¿cuántos espectaculares han bajado los contendientes?, la respuesta es ninguno, por el contrario, el país está tapizado de publicidad electoral de todo tipo sin saber la fuente de su financiamiento. Es verdaderamente grave no saber quien los financia, cuánto están gastando y en que medida está afectando el piso parejo del proceso a celebrarse el próximo año.

Hasta junio pasado la oposición estaba desahuciada, existía una propuesta de fusión entre tres partidos que no encontraban la forma de trabajar juntos, sin propuesta política y su mensaje vacío de contenido. En el otro extremo se tiene un presidente con altos índices de aprobación, reparten millones de pesos en programas sociales, tienen una maquinaria electoral bien aceitada y cuentan con los recursos públicos que pueden canalizarlos en obras que reditúen votos. MORENA era imparable y sólo había que esperar a finales año para que seleccionaran de manera tersa a su candidat@ a la presidencia, organizar una buena campaña electoral y ganar la elección con el mayor margen posible para que su candidat@ tuviera legitimidad de origen para el inicio de su sexenio. Los riesgos pueden aumentar para MORENA, hasta ahora su proceso se desarrolla en los márgenes de la civilidad, pero qué pasaría si se descompone con agresiones internas que causen filtraciones, agravios o guerra sucia entre sus contendientes.

Los resultados de la contienda interna en los dos bandos están delimitando ganadoras. Las encuestas publicadas le dan un margen a Claudia Sheinbaum difícil de remontar y en el otro extremo Xóchilt desde el principio del juego barrió a sus contendientes y prácticamente están desaparecidos del escenario nacional. Causa extrañeza, por qué el presidente está replicando prácticas del pasado de sus opositores que aumentaron su popularidad, como son los constantes ataques, críticas y las denuncias penales que la están convirtiendo en una mártir que cada día suma más adeptos. De seguir esta tendencia, una campaña entre ambas candidatas será interesante, por una parte una política que es inteligente, que cuenta con todo el capital del presidente y el aparato gubernamental, contra una narrativa de vida de Xóchilt más impactante, por proceder de una condición marginal étnica, obtener un título universitario, convertirse en empresaria exitosa, tener experiencia en el servicio público, con un discurso muy permeable para los electores y hasta ahora está ajena a casos de corrupción.

A la fecha existe una evidente ventaja de MORENA muy difícil de remontar, sin embargo, con Xóchilt al menos veremos que habrá competencia política. Las elecciones no tienen palabra de honor para predecir ganadores, existen casos que partidos con amplia ventaja cometieron errores y perdieron la elección. Napoleón Bonaparte tenía un ejercito que era la fuerza bélica mas potente en la Europa de principios del Siglo XIX, perdió una de sus guerras más importantes por no saber determinar los tiempos adecuados y por subestimar un ejército formado por cuatro reinos. ¿Xóchilt podrá ser el Waterloo de MORENA? Realmente es muy difícil, pero no imposible.

POR HÉCTOR DÍAZ SANTANA

