Si lo dice él

El miércoles pasado, en la acostumbrada conferencia matutina, el presidente inauguró la sección “no lo digo yo” con el objetivo de “informar” a la población que no tiene acceso a los medios de comunicación y cumplir con su deber de ser un simple portavoz para ellos. Ni es simple ni porta la voz de nadie más que de los suyos.

Lejos de informar, la desafortunada nueva sección busca ser un antifaz para poder seguir criticando a los aspirantes opositores para 2024, mostrando una vez más una preocupante tendencia a desobedecer al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral, un ego inflamado y una urgencia casi desesperada por frenar una caída (o tocar fondo).

Dentro de esta misma improvisación apresurada, el presidente ocupó una entrevista con el ex presidente Vicente Fox en donde, al compartirla, eliminó el logo de la fuente quien la realizó y él la usó para criticar a Xóchitl Gálvez. Utilizando diferentes herramientas de búsqueda, se encontró que tan solo en en lo que va del mes de julio, el presidente ha mencionado a dicha candidata más de 30 veces en 9 de 20 conferencias del mes en curso.

Si, sí lo ha dicho él. Dicen que hasta la mala publicidad, al final del día, es publicidad y a ver si no le sale el tiro por la culata y en su afán de “informar” termina convenciendo de lo que quiere evitar. Incluso la inversión de tiempo, esfuerzo y dinero llama la atención ¿por qué invertir estos recursos en atacar y no en ensalzar lo que se ha hecho bien?, la respuesta tal vez es que se tiene miedo o que no se han hecho muchas cosas bien.

Tal como el caso de la paranoia infundada contra los medios de información solo han provocado una persecución y violencia contra los periodistas. “Están abiertamente en contra de nosotros” dijo el presidente y el mensaje se replicó en redes sociales. La división continua y la violencia encontrará así una puerta abierta en la tensa época electoral.

Tanto en los medios como en el caso de Xóchitl, no son ellos, no es ella, es que la candidata ha logrado revitalizar la contienda, es que ambos han logrado despertar miedos e inseguridades que no encuentran razón que los apague, solo el bullying y la descalificación logran calmar las aguas en medio de resbalones y escándalos de corrupción.

Hay ya toda una maquinaria de ataques y desprestigio hacia cualquier ente que represente peligro de perder el poder, ya sea persona, medio de comunicación o bloque democrático. Que las autoridades electorales hagan lo suyo y que se juegue limpio, que podamos tener una contienda limpia y sobre todo robusta en propuestas y nuevos aires.

POR AZUL ETCHEVERRY

AETCHEVERRYARANDA@GMAIL.COM

@AZULETCHEVERRY

MAAZ