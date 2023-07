El Che de Korda y el poder de la imagen

Alberto Díaz Gutiérrez, Korda, fue un gran fotógrafo, tanto así que insufló vida a la leyenda del Che Guevara con su imagen más famosa.

En un segundo del 5 de marzo de 1960, Korda encapsuló para la posteridad el retrato más significativo del Che Guevara, que sería su vehículo para traspasar el tamiz del tiempo convertido en el icono Pop que conocemos hasta ahora: idealista, joven atractivo, sexy, rebelde y demás atributos deseables para los que aman romantizar la historia.

Ese día, el revolucionario argentino de 32 años miraba sereno el paso del cortejo fúnebre de los compañeros fallecidos en el atentado terrorista “La Coubre”, que era un barco francés que transportaba 73 toneladas de armas y municiones que explotó dos veces causando un centenar de muertes y heridos de gravedad.

Al parecer, los guerrilleros incumplieron con ciertas medidas de seguridad al descargar la mercancía, pero esta versión empañaría el acto solemne que se estaba llevando a cabo en el instante en que Korda apretó el botón de su cámara para tomar la famosísima foto bautizada como “El guerrillero heroico”.

La imagen se hizo famosa hasta después de la muerte del Che, cuando se imprimieron esta y otras fotografías del mismo personaje en un poster publicitario de “El diario del Che en Bolivia”.

Un año después, el artista irlandés Jim Fitzpatrick realizó una versión de la imagen a manera de diseño gráfico en blanco y negro e intentó venderla a algunos medios, pero no fue hasta que la revista alemana Stern la publicó en rojo y negro que esta obra se conoció al fin.

Luego la retomó Andy Warhol (¿o fue su asistente, Gerard Malanga, el autor real?) e hizo un famoso mosaico de colores brillantes en la misma época en que realizó la obra de Marilyn Monroe con ese mismo tratamiento iconográfico.

Total, que todo lo que rodea a esta imagen se volvió famoso a niveles estratosféricos, menos el nombre del artista que la realizó. Korda nunca recibió un centavo por su obra, jamás disfrutó de la fama económica que los demás lograron con su creación y del Copyright ni hablamos.

Él era un hombre sobrio, generoso y una buena persona que creía en la causa de Fidel y del Che , así que puso su trabajo al servicio de una Revolución que además de que no le hizo justicia, lo decepcionó. Cuando se dio cuenta de que sus ideales ya no tenían sustento real en la Cuba de Fidel se dedicó a la fotografía submarina y realizó el Atlas de corales cubanos.

Ernesto Guevara fue un hombre afortunado porque gracias a su fotógrafo, su nombre e imagen están vigentes y la historia romanizada de sus hazañas ha dulcificado su desempeño como ser humano.

Por suerte, la historia con letras mayúsculas se ha impuesto develando la verdadera cara de este hombre fatuo y malvado, egocéntrico y narcisista. Un líder político asesino que no se tocaba el corazón porque no lo tenía para torturar y matar a sus amigos, a sus detractores, a los homosexuales, a personas con discapacidades físicas o intelectuales y todo porque de esa manera no servirían a la causa.

Por eso hay que estudiar y buscar la historia de todo lo que nos tragamos a la primera sin investigar qué es, quiénes son o de dónde vienen los dioses terrenales que pretenden que adoremos. La información ahí está porque nunca como ahora tenemos millones de fuentes fidedignas de dónde agarrarnos. Además, la historia verdadera es sabrosa, picante, informativa, sexy y es mucho mejor que se nos caigan los ídolos de siempre a ir por la vida como ciegos sin lazarillo.

POR JULEN LADRÓN DE GUEVARA

CICLORAMA@HERALDODEMEXICO.COM.MX

@JULENLDG

PAL