2024: La administración del caos

“El éxito que admiramos se construye a menudo sobre cimientos desordenados”

Hasta ahora Xóchitl Gálvez y su equipo han demostrado olfato, destreza, agilidad y rapidez. No es sencillo. Hoy no están compitiendo contra los aspirantes de Morena, lo hace frente a un comunicador excelso que no tenía más persecutor que los discursos que pronunció en el pasado y no está honrando porque como buen mexicano sabe que “las palabras se las lleva el viento”.

El #Blindspot de la semana está en la importancia para Xóchitl, su equipo y el país de saber conjugar el caos, los fracasos y la diversidad de opiniones en un ambiente de polarización.

Tres cosas deben tener claro. Primero, una campaña política, como la vida, es administrar el caos. Hasta ahora la Senadora ha demostrado agilidad en el arte de la improvisación. Lo hace porque tiene capacidad, pero también porque trae calle y eso significa que continuamente está conversando con la gente. Contrario a lo que elegimos creer, las campañas llevan al candidat@ a los mítines a ser escuchado, no a escuchar.

Segundo, en el cúmulo de triunfos que llevan en este exitoso suspiro para lograr la candidatura, debe venir acompañado de interiorizar que vendrán fracasos y procesarlos desde ahora emocional, pero también estratégicamente.

El mapa de riesgos que deben construir no debe basarse en si tiene o no cola que le pisen, sino en la narrativa que pueda construir el Presidente López Obrador alrededor de cualquier desliz de ella o su equipo. Todos nos hemos tropezado.

Tercero, de seguir como van, en la opinión pública van a ganar, el reto está en las urnas y para ello, necesitan escuchar a la diversidad. La política y la movilización lamentablemente necesaria para ganar una elección en México lo dejo a los expertos en esa materia.

Atentos aquí que no se trata de encuestas para medir los éxitos, sino de establecer una estructura de investigación en opinión pública que tenga como eje escuchar a los duros de Morena, entender en dónde está la fortaleza y debilidad en sus argumentos -aunque a simple vista parezcan sinsentidos-; pero sobre todo observar conversar y debatir a los que no van a cambiar de opinión con aquellos que podrían dar el triunfo en las urnas.

Querida Xóchitl, atenta que debes aplicar la ingeniería de estructuras para edificios en la opinión pública, para que lo que ganes no se caiga por las bombas que sí o sí va a sembrar el presidente en tu campaña. Insisto, esto solo se logra cuando aplicas adecuados ejercicios de investigación en opinión pública que te permite conocer la fertilidad de los chismes respecto a ti y tus contrincantes, empezando por el presidente.

Además, debes aplicar los principios de los edificios inteligentes y construir una estructura de campaña que se comunique y que en tiempo real entienda qué está percibiendo la gente. No hay tiempo para jugar solo para tu innata intuición política, acuérdate que el éxito está en administrar el caos y que hasta Dios lo usó en la creación.

#BlindspotGlobal El Banco Mundial va a volver a abrir la llave de los préstamos para combatir el cambio climático y combatir la pobreza. Será interesante ver si México aprovecha la oportunidad de ese organismo neoliberal.

POR ÓSCAR SANDOVAL SAENZ

CONSULTOR, SOCIO DE 27 PIVOT

OSANDOVALSAENZ@27PIVOT.COM

@OSANDOVALSAENZ

PAL