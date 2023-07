Hipólito Mora y el derecho a la insurrección

Hipólito Mora, fundador de las autodefensas michoacanas, fue asesinado. Con fusiles Barret y explosivos lograron romper el blindaje de su camioneta, lo cocieron a tiros junto con sus escoltas e incendiaron su auto. ¿Fueron Los Viagras? ¿Cuánto cobraron los sicarios por la cabeza de Hipólito? Quizá nunca lo sabremos.

Sólo queda el horror y la impotencia ante la ineficacia e insensibilidad. Hipólito Mora no era un héroe, no era un político, no pretendía ni fama ni poder ni dinero. Fue un agricultor, cultivaba limones. ¿Por qué un hombre común tomó las armas para enfrentar a los grupos criminales?

Lo hizo para defenderse, defender a su familia y a su comunidad de los grupos criminales que desde hace años azotan varias regiones de Michoacán, como La Ruana. ¿Qué hacer cuando te cobran derecho de piso por cultivar tu huerta y poder vender tus productos? ¿Qué hacer cuando te incendian tu casa? ¿Qué hacer cuando se llevan a tu esposa y te ordenan que tengas lista a tu hija para el día siguiente?

Obviamente, denunciar ante las autoridades, pero si la policía, el gobierno estatal y el federal no actúan o son incapaces de enfrentar a los delincuentes. Huyes como ocurre en otras entidades como Zacatecas o enfrentas a los delincuentes como puedas y con lo que puedas. Las autodefensas incomodaban a los delincuentes, llámense Zetas, Templarios, Familia Michoacana o Viagras, pero más a los gobiernos, porque su existencia les recuerda su ineficacia. Macabra ironía, asesinaron a Hipólito Mora el mismo día que Claudia Sheinbaum visitó Michoacán para informar de los logros de la Cuarta Transformación, por ejemplo, en materia de seguridad.

Quizá por ello, el malestar del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla al informar de los hechos. Hipólito Mora no pidió que lo asesinaran para echarle a perder la gira a Claudia Sheinbaum. No estalló un coche bomba en Celaya, que lesionó a cuatro guardias nacionales, para estropear el aniversario de la Guardia Nacional.

No secuestraron a 16 servidores públicos de Chiapas o mataron a un dirigente del PVEM en Guerrero, para manchar el quinto aniversario del triunfo de AMLO. En el tablero de la gobernabilidad y la estabilidad hay focos amarillos y rojos prendidos en varias partes del territorio nacional.

¿Quién se hace cargo? Es bueno informar, hay logros positivos, pero es mejor resolver. ¿Por qué surgen las autodefensas? Por la insensibilidad de respuestas como las del gobernador de Michoacán; por la ineficacia de gobernantes como Rutilio Escandón o por la insensibilidad que López Obrador mostró con los familiares de los 16 secuestrados en Chiapas .

Los familiares de las víctimas primero pidieron apoyo al Presidente, no encontraron respuesta. Después pidieron clemencia a los secuestradores para que sus familiares sean liberados. Si no hay respuesta ¿qué harán? ¿Qué hará el hermano de Hipólito Mora? Así nacen las autodefensas. Eso pienso yo, ¿usted qué opina?

POR ONEL ORTIZ FRAGOSO

ANALISTA POLÍTICO

@ONELORTIZ

MAAZ