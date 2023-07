Xóchitl, fenómeno y tendencia

Xóchitl es un fenómeno político, su irrupción en el escenario de la sucesión presidencial ha sorprendido a propios y extraños, nadie lo vio venir, ni ella misma esperaba que su aspiración a gobernar la Ciudad de México diera un giro tan sorprendente y la colocara, en muy poco tiempo, como puntera en la carrera presidencial.

Sin embargo, para ganar el 2024 no basta ser un fenómeno, es necesario conformar una tendencia política irreversible, con fuerza suficiente para ganar la elección antes de la fecha de los comicios. Por lo pronto, hay que concretar con éxito el proceso para elegir al responsable del Frente Amplio por México.

A un mes del portazo en Palacio Nacional, las primeras mediciones confirman el cambio inesperado en las preferencias y en la percepción de los ciudadanos, hasta hace poco indiferentes y rendidos a la idea del triunfo inevitable de Morena y sus aliados. Se ha instalado un nuevo clima preelectoral, hay emoción y una renovada esperanza de cambio en grandes sectores de la población, convencidos de la necesidad de un nuevo rumbo para el país.

Con base en la última encuesta de Mexico Elige, aplicada a población abierta, Xóchitl subió un 38% y se coloca a la cabeza de los aspirantes registrados en el Frente Amplio, con un 51% de las preferencias, cuatro a uno sobre su competidor más cercano. Si se consideran solo a simpatizantes de la oposición, Xóchitl sube al 63%. Estos números, confirmados -con otras cifras- por otras casas encuestadoras, la convierten en el cisne negro de la sucesión, es la expresión más clara de lo que Nassim Taleb llamó el impacto de lo altamente improbable, de lo inesperado.

El fenómeno Xóchitl ha dominado la conversación y ha acaparado las menciones en la narrativa presidencial. La preocupación sobre el resultado de las elecciones del próximo año, ha modificado la agenda los aspirantes que designó el presidente y los ataques no se han hecho esperar. El presidente y sus “corcholatas” están fuera de sí y utilizan toda la fuerza del estado para denostar a la senadora. El uso ilegal y faccioso de las instituciones del estado mexicano y una catarata de injurias y descalificaciones, ha sido parte del arsenal de la estrategia gubernamental para tratar de bajar a quien consideran un peligro para el grupo en el poder.

Ante el impacto del fenómeno y la preocupación por los ataques del gobierno, crecen las voces que sugieren la declinación de los aspirantes y la cancelación del proceso del Frente Amplio, para ungir a Xóchitl por aclamación. La sugerencia puede ser la manzana envenenada y un grave error, si consideramos que los ataques no van a ceder y que aún no se consolida la tendencia que se necesita para ganar la elección, en un proceso electoral que aún no inicia.

Para consolidar la tendencia falta tiempo, será necesario mantener el ritmo y estar muy atentos a los acontecimientos, revisar las fortalezas y debilidades propias y de los contendientes, superar las amenazas y capitalizar las oportunidades, sobre todo, responder a la esperanza de millones de ciudadanos que hoy están dispuestos a participar y a convertirse en el verdadero motor del cambio.

Por Marco Adame

Analista y Consultor Político

MAAZ